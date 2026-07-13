Пострадали все установки первичной переработки нефти: новые подробности о последствиях удара по Сизранскому НПЗ. Фото

На Сизранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ в результате атаки выведены из строя обе установки первичной переработки нефти. Спутники зафиксировали многочисленные очаги возгорания и повреждения технологической инфраструктуры предприятия.

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Установки АВТ-5 и АВТ-6 обеспечивают весь потенциал предприятия по первичной переработке сырья. О последствиях удара сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Установка первичной переработки нефти АВТ-5 получила серьёзные повреждения — на её территории зафиксировали сразу несколько отдельных очагов возгорания. Также существенно пострадала установка АВТ-6, а в результате ударов были повреждены технические эстакады предприятия.

Именно АВТ-5 и АВТ-6 являются основными технологическими комплексами Сизранского НПЗ. Они обеспечивают первичную перегонку нефти, в ходе которой сырьё разделяется на бензиновые, дизельные и керосиновые фракции. Фактически эти установки формируют весь производственный цикл завода.

Мощность установки АВТ-5 составляет около 2,6 млн тонн нефти в год, тогда как АВТ-6 способна перерабатывать до 6 млн тонн.

Сизранский НПЗ принадлежит российской компании "Роснефть" и является одним из крупнейших производителей топлива на Поволжье. Предприятие участвует в обеспечении топливом логистических нужд российской армии.

Напоминаем, что жители Сизрани были напуганы последним ударом Сил обороны по местному НПЗ. В то же время они возмущены неспособностью российских властей защитить их от украинских атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 июля в Самарской области РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сизране: на предприятии вспыхнул пожар, огонь и дым видны издалека.

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