Тищенко расхвалил увлекающегося Лукашенко нардепа Шевченко за "пророчество" относительно победы Трампа

Народный депутат Николай Тищенко, находящийся под домашним арестом по подозрению в нападении на военного в Днепре, похвалил своего коллегу Евгения Шевченко за "пророчество" победы Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Шевченко, Трамп может вынудить Киев искать "другие варианты выхода из войны".

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Соответствующее сообщение Тищенко обнародовал в своем Telegram-канале. Комментируя победу Трампа на выборах, нардеп заявил, что Евгений Шевченко был прав, предсказывая второе президентство республиканца.

"Евгений, это и твоя победа тоже. Ты наш украинский Мольфар", – заявил Тищенко.

Как известно, нардеп Шевченко, бывший член фракции "Слуга народа", заявлял, что уже два года ждет победы Трампа на выборах в США.

По мнению Шевченко, приход Трампа якобы "открывает окно возможности прихода к власти в Украине прагматических сил и выхода из этой войны, сохранив людей и государство".

Нардеп в своем Telegram-канале заявлял, что "можно, конечно, сомневаться" в способностях Трампа завершить войну, "но он точно предлагает другие подходы, другой способ, в отличие от Харрис".

"Лишь приход Трампа сможет заставить Зеленского искать другие варианты выхода из войны. Или последнему придется покинуть свой пост", – утверждает нардеп.

Чем известен Евгений Шевченко

Сам Шевченко не раз попадал в скандалы из-за пророссийских заявлений, а также восхваления беларуского диктатора Александра Лукашенко.

В частности, в августе 2020 года, во время масштабных протестов проти фальсификации президентских выборов в Беларуси, он призвал беларусов "простить" Лукашенко его "грехи и преступления".

В Минске 2021 года, где Шевченко встречался с самопровозглашенным главой Беларуси, Шевченко заявил, что "треть украинцев" якобы хотят видеть своим президентом Лукашенко.

Нардеп также расхвалил Лукашенко, когда в мае 2021 года в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair и задержали оппозиционера Рамана Протасевича.

24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" заявила об исключении Шевченко из своего состава.

Шевченко также выступал против запрета УПЦ Московского патриархата в Украине.

В то же время руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что весной 2022 года Шевченко помогал разведке коммуницировать с Лукашенко для недопущения втягивания Беларуси в войну.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября в США состоялись 60-е в истории выборы президента. По данным опросов, Трамп и его соперница-демократ Камала Харрис имели фактически равные шансы на победу.

По предварительным данным, Трамп, заявлявший о планах быстро закончить войну в Украине и обещавший прекратить помощь Киеву, опередил Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Трамп и его команда уже отмечают победу. Он официально объявил о своем выигрыше на выборах, пообещав привести США в новую эру процветания.

По словам эксперта Александра Краева, говоря о выборах в США относительно украинских интересов, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "худший" – важнее определить, кто из них будет менее рискованным.

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