Восточная Германия снова под 'оккупацией' России: на выборах победили 'друзья' Путина, выступающих против помощи и евроинтеграции Украины

Спустя почти 35 лет после падения Берлинской стены по Германии проходит резкий политический раскол, который прослеживает прежнюю границу между Восточной и Западной Германией.

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Дружественные России партии в восточных землях Германии – Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии – достигают значительных успехов на региональных выборах. Кроме потенциальных проблем для действующей коалиции канцлера Шольца, региональные выборы могут иметь и серьезные международные последствия, ведь широкую поддержку избирателей получили партии, открыто поддерживающие Россию и выступающие против дальнейшей помощи Украине. Кроме "Альтернатива для Германии" (AfD) такой позиции придерживается BSW — новая партия, созданная левым политиком Сарой Вагенкнехт. И BSW также показывает хорошие результаты во всех трех землях.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" заняла первое место в Тюрингии и почти победила в соседней Саксонии, получив 30,6% голосов, что всего на 1,3% меньше, чем у ХДС. Выборы в Брандербурге состоятся чуть позже, но по соцопросам AfD имеет большие шансы на первенство и здесь. Победа на выборах в ландтаг (парламент) восточной земли в Тюрингии первая для ультраправых со времен Второй Мировой и правления нацистов. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал итоги выборов "горькими", сами члены AfD – "историческими".

Левый "Союз Сары Вагенкнехт", известный своими призывами к прекращению поддержки Украины в войне с Россией, тоже набирает обороты. Таким образом, Москва может снова закрепиться на обширной территории бывшей Восточной Германии — региона, где она доминировала в течение десятилетий во время холодной войны. Ведь основные правящие партии Германии на национальном уровне — социал-демократы, зеленые и свободные демократы оттеснены на второй план.

Все более похоже на то, что уменьшение помощи для Украины с 8 до 4 млрд евро в следующем году не является результатом только бюджетных проблем – это также реакция на рост веса прокремлевских политиков, активно педалирующих вопросы украинской помощи в немецком обществе. Именно об этом не так давно и говорила та же Вагенкнехт, заявив почти ужасаясь, что именно давление ее политической силы заставило правящую коалицию пересмотреть финансирование для Украины.

После выборов на Востоке обе пророссийские партии надеются усилить свое влияние на остальную часть страны. Если они добьются успеха в преддверии всеобщих выборов следующего года, то, что сейчас происходит в бывшей Восточной Германии, может быть только прелюдией.

О результатах выборов в Германии и их влиянии на политику помощи Украине – в материале OBOZ.UA.

Убийственная "Альтернатива"

Утверждается, что выборы всегда являются "лакмусовой бумажкой", позволяющей проверить настроения в обществе. Что ж, тогда для Украины настроения по крайней мере восточной части Германии угрожающие, ведь 1 сентября в Тюрингии и Саксонии когда-то маргинальная партия AfD завоевала первое и второе место по результатам голосования. Это первая победа ультраправых местных выборов со времени правления нацистской партии в Германии.

В конце сентября региональные выборы пройдут в Бранденбурге еще в одном восточном регионе. Там "Альтернатива" также лидирует в опросах: за нее готовы проголосовать почти четверть избирателей. Этот успех показывает все большую популярность партии на востоке, ведь до этого на выборах в Европейский парламент в июне AfD получила примерно половину местных голосов, что свидетельствует о том, как она стала доминирующей политической силой.

Результаты голосования могут заставить правительство усилить меры по миграции и обострить дебаты по поддержке Украины — вопросы, которые доминировали во время предвыборной кампании: и AfD, и BSW требуют прекратить военную поддержку Украины со стороны Германии и провести мирные переговоры, чтобы положить конец военным действиям.

"Мы четко заявляем: достаточно снабжать оружием Украине! €30 млрд – что за безумие!", "Мы требуем широкого микса энергетики: угольного, атомного, газа из России. Это обеспечивало нам благосостояние", — заявлял сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла во время каждого предвыборного митинга.

Поскольку все остальные партии пообещали не создавать коалиции по AfD, маловероятно, что партия получит настоящую власть, несмотря на результат. Это с одной стороны, а с другой – из-за популярности AfD в местной политике на востоке системные политики способствуют легализации открытой пропутинской партии. Согласно недавнему исследованию, опубликованному прогрессивным Фондом Розы Люксембург, между 2019 и 2023 годами было зарегистрировано более 120 случаев сотрудничества в местном управлении между AfD и основными партиями, чаще всего с ХДС.

Так или иначе, но националистическая, антимиграционная и дружественная России партия может получить достаточно мест в обеих землях, чтобы просто блокировать решения, требующие большинства в две трети голосов, таких как назначение судей или высших чиновников. Это даст ей беспрецедентную власть и возможность создать хаос в части Германии – развитие событий, больше всего любящих Кремль.

Почти открытая работа на Россию

Связи AfD с Москвой хорошо документированы. Многие высокопоставленные деятели партии не скрывают своей приязни к авторитарному режиму Путина.

Перед европейскими выборами немецкие власти раскрыли то, что, по их мнению, было операцией российского влияния, в которой участвовал один из ведущих кандидатов от AfD.

В мае этого года германская полиция обыскала офисы ведущего члена Альтернатива для Германии. Обыск проведен в рамках расследования дела об отмывании денег и коррупции. Депутаты от ультраправой партии обвинялись в получении денег от России за продвижение ее интересов в Германии и Европе. Особенно по вопросу противодействия помощи Украине. Прокуратура утверждает, что чешские спецслужбы поделились с немецкими властями аудиозаписями, на которых слышно, как Бистрон (депутат от AfD) перечисляет 20 тыс. евро наличными, которые ему передал прокремлевский бизнесмен.

Тесное сотрудничество Кремля и партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге было зафиксировано и раньше. Так, 4 июля 2023 года AfD подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине. Как показало расследование, все это делалось по заказу Кремля и российские деньги.

За мир на путинских условиях

Политическая сила Сары Вагенкнехт, известной последовательной пророссийской риторикой, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) в своей предвыборной программе выступила с антиукраинскими инициативами, но более мастерски, чем коллеги по прокремлевскому пулу из AfD. Кроме того, в BSW считают, что к ЕС не должны присоединяться новые члены, особенно Украина. Партия заявляет, что требуется мораторий на расширение Евросоюза. Это повлияет на процесс украинской евроинтеграции – ее условия и сроки, ведь такой же позиции придерживается и AfD.

Вагенкнехт выступает за "мир". Для этого нужно просто прекратить государственную поддержку Украины в войне, установить более тесные отношения с Владимиром Путиным и начать с ним переговоры, а также возобновить импорт дешевых энергоносителей из России. Это взгляд, к которому есть симпатия на бывшем коммунистическом Востоке Германии.

BSW предлагает для прекращения огня и для мирных переговоров предложить России немедленное прекращение всего экспорта вооружений Украина Такие взгляды на мировую политику не удивительны, ведь Вагенкнехт начала свою политическую деятельность как член коммунистической партии Восточной Германии.

"Война в Украине – кровавая прокси-война между НАТО и Россией. Войну, возможно, начала РФ в военном плане, но Запад мог предотвратить ее и давно закончить", – заявляет Вакенкнехт.

Вагенкнехт подыгрывала Кремлю как к полномасштабному вторжению России в Украину, так и после него. В частности, издание The Washington Post опубликовало данные о планах РФ по подрыву поддержки Украины Германией, согласно которым Россия планировала антивоенную коалицию с участием немецких ультраправых и ультралевых, среди которых была и Сара Вагенкнехт. В целом немецкая политика сделала политику в отношении Украины обязательным условием любых коалиционных переговоров, заявив перед выборами, что BSW "войдет только в региональное правительство, которое займет четкую позицию за дипломатию и против подготовки к войне, в том числе и на национальном уровне".

Провал действующей власти

Три партии правящей коалиции Германии — СДПГ Шольца, Зеленые и консервативная Свободная демократическая партия (СДП) — понесли значительные потери на выборах. В Тюрингии Зеленые и СДП вышли из парламента земли после того, как не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест. Кроме того, все три коалиционных партии в Тюрингии вместе едва набрали более 10 процентов голосов. Хотя СДПГ потеряла меньше позиций на выборах, это все равно был ужасный результат для партии, показавшей самый плохой результат на общенациональных выборах в Европейский Союз в июне.

Пытаясь изменить свою политическую судьбу накануне этих выборов, правительство Шольца объявило о ряде более жестких миграционных мер, пытаясь перехватить антииммиграционную риторику AfD, но это не помогло. Да и неудивительно, ведь все это действующее правительство начало активно делать всего за несколько дней до голосования, что вызвало больше смех, а не поддержку.

Почему так произошло

Есть множество теорий, почему ультраправым и левым популистам удалось получить хороший результат на востоке. Одна из них заключается в том, что разница в оплате труда между восточной и западной Германией вызвала возмущение на востоке, где работники в среднем зарабатывают примерно на 15 процентов меньше часа.

Также представители этих партий активно пользуются недовольством жителей страны по поводу трехстороннего коалиционного правительства в Берлине, которое не может толком согласовать ни один вопрос, включая и утверждение бюджета на 2025 год. Большинство шагов Шольца и его коалиционного правительства выглядят бестолковыми, слабыми и несвоевременными. Показателен вопрос более жестких миграционных мер, которые были нужны задолго до выборов.

Избиратели бывшей ГДР, которая долгое время была под оккупацией СССР, также, как правило более социально консервативны и все больше ностальгируют в отношении России и осуждают США. AfD и Вагенкнехт одновременно разжигает и использует эти пророссийские настроения.

"Центральный вопрос в Украине: станет ли Украина плацдармом для американских военных баз и американских ракет?" – заявила Сара Вагенкнехт на пресс-конференции в день основания своей партии. Она также осудила план размещения американских ракет дальнего радиуса действия на территории Германии, и когда президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин, чтобы выступить в Бундестаге, ее партия вместе с представителями AfD отказались явиться.

Как это отразится на национальных выборах в Германии?

В следующем году в Германии должны пройти уже общенациональные выборы. Что касается Шольца, то давление на канцлера и правящую коалицию усилится — от них потребуют более жестких мер по иммиграции и четкости в вопросе поддержки Украины. Ведь, судя по предвыборной кампании, эти вопросы занимают электорат прежде всего.

Консервативный ХДС имеет значительное преимущество в национальных опросах. Если не произойдет больших изменений, вполне возможно, что партия выйдет победителем на национальных выборах в сентябре 2025 года. Но учитывая слабость других главных партий, входящих сейчас в правящую коалицию Германии, а также рост крайних левых и ультраправых, непонятно, с какими партиями ХДС сможет сформировать коалицию.

Уже сейчас видно, что для AfD все это часть большей стратегии: начните с победы в муниципалитетах и парламентах на востоке – со временем возьмите власть во всей стране. На национальном уровне AfD сейчас второй по величине силой в стране с 18 процентами. После парламентских выборов на востоке Вагенкнехт и AfD надеются расширить свое влияние на всю страну и, кажется, у них будет влиятельный союзник в лице Кремля. Поэтому российский диктатор Владимир Путин может праздновать - рост дружественных России партий на востоке Германии дает бывшему шпиону КГБ, который во время холодной войны как раз находился в Восточной Германии, сопротивления в немецкой политике в нужное для него время, чтобы продолжить приносить хаос во внутренние дела. европейского союзника Украины.

Плохая новость для Украины

Так результаты на местных выборах, которые получили фактически прокремлевские партии AfD и BSW – конечно неприятная новость и здесь мы видим определенную тенденцию, на которую рассчитывает Путин. Он поддерживает и финансирует и крайне левых, и крайне правых. То есть в этом специфика вообще путинизма и его политики. Поддерживается все то, что ведет к поляризации общества в Европе, все то, что ведет к крайностям, хаосу и разъединению, даже несмотря на идеологию той или иной партии. То есть, эта его политика она направлена на раскол и в самой Европе, и в европейских странах" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, все же в 2025-м году, когда в Германии состоятся уже национальные выборы, для Украины будет более определенное время. Но есть надежда, что такая победа ультраправых, по сути, ограничится только восточной частью Германии. Ведь в западной части страны демократический опыт имеет большую историю. То есть это дает надежду, что результаты на востоке прокремлевских партий не будут масштабированы в рамках всей Германии.

Это действительно важные, но все же региональные выборы, а потому, на мой взгляд, победа "Альтернативы для Германии" не повлияет сейчас на вопросы внешней политики. Это компетенция федерального правительства. К тому же AfD будет достаточно сложно сформировать коалицию. Сейчас для того, чтобы не допустить их к власти, ведь некоторые считают их даже неонацистами, тот же ХДС готов идти в коалицию даже с социал-демократами и с зелеными. .Поэтому я не вижу, что такие результаты ультраправых и ультралевых повлияют в ближайшей перспективе на наши взаимоотношения с Германией. не будет, – отметил Александр Мережко.