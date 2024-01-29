"Сделаем [бля] великой снова!" — если подставить сюда вместо БЛЯ любую страну, можно получить фактически базовый лозунг то ли Трампа, то ли путина, то ли Орбана, то ли Эрдогана, то ли гитлера. Главное тут даже не ВЕЛИКОЙ, главное тут СНОВА. Людям обещают вернуть БЫЛОЕ счастье! И народ ведётся. И сейчас, и раньше. На разных континентах.

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(И в Новом Свете, и в Старом счастье у политических извращенцев находится не впереди, а исключительно сзади.)

На входе — ностальгия. Всё будет снова так, как было до Байдена, до Горбачёва, до Трианона (это уже география), до Ататюрка, до Версаля (это как Трианон — кстати, они рядом).

На выходе — трампокалипсис. Который может начаться уже сейчас с "восстания динозавров" в Техасе.

Не зря, между прочим, Трамп недавно назвал Орбана лидером Турции. Все они действительно очень похожи ментально. Как и те, кто за них голосует. А им кажется, что очень похожи все мы. Ибо мы для них — гости из будущего.

А теперь — об обратной стороне этой современной истории с динозаврами. Ведь при определённых обстоятельствах даже от них может быть польза, причём существенная.

Сейчас одна только северная корея — голодная и босая страна нищих — должна предоставить мордору в 5 раз больше снарядов, чем пообещали Украине предоставить за целый год более полусотни государств коалиции "Рамштайн", включая всё НАТО, в том числе и США, все вместе.

В такой ситуации динозавр Трамп, как полагают некоторые эксперты (а я лично не столько полагаю, сколько на это надеюсь), может в качестве демонстративного противовеса слабому Байдену предоставить Украине, если победит на выборах, значительно больше помощи — как пишет Альфред Кох, на контрасте. Дескать, почувствуйте все разницу (дотянуть бы нам только). Ибо в прошлом Америки был, между прочим, и Рейган. Вот такая надежда…