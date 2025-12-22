'Вопрос не только в деньгах': Зеленский объяснил, почему Украине не хватает дронов-перехватчиков

Силам обороны Украины нужно больше дронов-перехватчиков для защиты нашего неба от атак России. Этого вооружения не хватает не только из-за финансирования – компании-производители просто не успевают изготавливать такое значительное количество.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В понедельник, 22 декабря, он провел брифинг для прессы в Министерстве иностранных дел Украины. Это событие транслировала пресс-служба ОП в YouTube.

БПЛА-перехватчики в Украине производит не одна компания, их есть несколько.

"Скажу откровенно, не все показывают 100% результат", – отметил глава государства. По его словам, процент удачного применения, то есть уничтожений цели, у дронов разный и колеблется от 60% до 90%.

"В любом случае мы наращиваем это направление, их характеристики улучшаются. Есть уже, как я и сказал, несколько таких "продвинутых" компаний. Но их недостаточно – перехватчиков", – сообщил Зеленский.

"И вопрос уже не в деньгах, точнее не только (деньги всегда дефицит, но сейчас с перехватчиками этот вопрос не в деньгах). Есть технические вопросы – производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно", – пояснил он.

Президент выразил надежду, что со временем темпы производства будут расти.

– На этом же брифинге Владимир Зеленский не исключил, что российская армия может нанести массированный удар по Украине на Рождество.

– В прошлую неделю (15–21 декабря) захватчики атаковали Украину около 1300 дронами, почти 1200 управляемыми авиабомбами и 9 ракетами различных типов. Президент подчеркнул, что агрессор должен понимать: война всегда возвращается к источнику конфликта.

