Россия может нанести массированный удар на Рождество: Зеленский предупредил о дефиците ПВО

Российская армия может нанести массированный удар по Украине на Рождество, в четверг, 25 декабря. В то же время украинским зенитчикам для отражения вражеской атаки не хватает средств противовоздушной обороны.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Министерстве иностранных дел. По его словам, это также касается и боекомплекта к имеющимся зенитно-ракетным комплексам.

"Проблемный вопрос в том, что когда Россия говорит, что рождественского перемирия не будет, это всегда о запугивании. Мы понимаем, что именно в эти дни они могут нанести удары – это в их характере. Особенно на наше Рождество. Сегодня была Ставка, и номер один был вопрос ПВО, защита наших городов, сел и громад. Особенно 23, 24 и 25-го числа. Это очень непросто, потому что дефицит ПВО есть", – подчеркнул президент, и добавил, что поручил усилить ПВО.

Рождественское перемирие – что известно

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил за установление "режима тишины" в Украине. Такое перемирие, по мнению политика, можно было бы устроить хотя бы во время Рождества – если "у россиян еще осталась хоть какая-то человечность". Однако Кремль отверг эту инициативу.

"Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие – это передышка, очередной обман, очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир", – сказал пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлин раскритиковал отказ Москвы от перемирия на Рождество. Канцелярия Мерца заявила, что реакция Владимира Путина является проявлением цинизма и жестокости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!