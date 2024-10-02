'Вопрос не обсуждается': нардеп пролил свет на слухи по поводу вероятной отставки Буданова

Слухи о вероятной отставке главы ГУР Кирилла Буданова не имеют никаких оснований. В настоящее время этот вопрос не обсуждается.

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Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин. Он рассказал об этом, ссылаясь на слова министра обороны Украины Рустема Умерова.

"О главе ГУР Украины. Вчера проходило заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и поскольку заседание было не закрыто, то об этом можно написать. Так вот, на заседании присутствовал министр обороны Рустем Умеров, и его попросили прокомментировать новости, появляющиеся в информационном пространстве по замене главы ГУР Украины Кирилла Буданова. На что уважаемый министр ответил, что сегодня этот вопрос не обсуждается", – рассказал Мысягин.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский военачальник, участник российско-украинской войны с 2014 года Кирилл Буданов стал главой ГУР 5 августа 2020 года. В феврале этого года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту, который также является полным кавалером ордена "За мужество".

Кроме того, украинские власти якобы предостерегли от намерений уволить генерал-лейтенанта Кирилла Буданова с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам осведомленных источников, это сделали Белый дом и Пентагон.

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