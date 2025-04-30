"Компромисс не останавливает агрессора": представительница Украины в ООН назвала "красные линии" и напомнила о настоящей цели России

Украина не примет мира любой ценой, ведь компромиссы с агрессором лишь подталкивают его к новым преступлениям. Киев настаивает на немедленном и безусловном прекращении огня без манипуляций с выбором дат. В то же время не согласится ни на какие мирные договоренности, противоречащие суверенитету, территориальной целостности или интересам безопасности.

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Об этом заявила представитель Украины во время заседания Совбеза ООН, созванного Францией из-за атак России на мирное население. Дипломатка подчеркнула, что Киев действует в соответствии со статьей 51 Устава ООН, защищая свою землю, семьи и государство от неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессии. Именно Россия развязала эту войну и не заинтересована в ее прекращении, невзирая на неоднократные мирные инициативы со стороны Украины.

"И мы не хотим, чтобы эта война продолжалась. Россия – это единственный источник, причина и движущая сила этой агрессивной войны", – подчеркнула она, заметив, что Украина имеет четкую и неизменную позицию по прекращению огня и длительного мира, стремится к этому, как никто другой, но не может принять "мир за любой.

Представительница украинской делегации призвала уважать "красные линии" Украины, а именно:

1. Мы никогда не признаем никакие оккупированные украинские территории как русские. Согласно Конституции Украины, они украинские.

2. Мы не соглашаемся ни с одним иностранным диктатом по поводу каких-либо характеристик Вооруженных сил Украины.

3. Мы не примем никаких ограничений относительно украинской суверенности нашей внутренней и внешней политики, включая Альянсы, которые мы выбираем для того, чтобы вступить в них.

4. Мир и перемирие не должны вести к заморозке конфликта. Нам нужно достичь продолжительного и справедливого мира.

По словам дипломатки, точкой отсчета станет немедленное и безусловное прекращение огня.

Представительница Украины в ООН назвала настоящую цель России

"Российская Федерация могла бы остановить эту агрессию, эту войну никогда, но они решили не делать этого. Россия хочет продолжать эту войну и не стремится к миру. Россия хочет убивать украинцев, а не останавливать боевые действия. Россия хочет оккупировать все больше и больше украинских территорий, а не отступать из Украины. Потому что цель России за эти 11 лет геноцидной войны состоит в том, чтобы уничтожить Украину как страну как нацию. Россия не видит Украину как свободную демократическую европейскую страну. Для русского общества, для русского общества свобода – это вирус. И это угроза для диктатора", – подчеркнула украинка.

Она добавила, что нельзя оправдывать агрессора, нельзя ставить под компромисс основополагающие принципы международного права, поскольку это может создать очень опасный прецедент для всемирной безопасности.

"История показала, что компромисс не останавливает агрессора. Нам нужно увеличить давление на Россию, включая санкции, чтобы заставить ее прекратить свое насилие и стать на путь мира. Мы остаемся на стороне надежды, что Соединенные Штаты и другие международные партнеры будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы они прекратили огонь немедленно и навсегда", – подчеркнула представитель Украины.

Для этого необходима поддержка всего международного сообщества, чтобы этого не произошло в будущем снова. В то же время мирные переговоры должны быть основаны на уважении Устава ООН и международного права, и они должны уважать украинскую суверенность, напомнила дипломат.

"Убедиться, что украинцы могут жить в покое, не боясь за свое будущее. Суверенитет и территориальная целостность не спорна, справедливость нельзя обсуждать, дети – это не предмет для дискуссий", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировали "пасхальное перемирие", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Там отметили, что и Россия и Украина продолжали вести боевые действия в этот период.

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