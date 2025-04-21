'Обе стороны продолжали боевые действия': у генсека ООН раскритиковали 'пасхальное перемирие'

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировали пасхальное перемирие, которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Там отметили, что и Россия, и Украина продолжали вести боевые действия в этот период.

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В ООН "приняли это к сведению". Об этом в понедельник, 21 апреля, заявил журналистам спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ".

"Мы приняли к сведению объявления о прекращении огня, а также приняли к сведению, что обе стороны продолжали боевые действия", – сказал он.

Спикер генсека подчеркнул, что руководство ООН в очередной раз призывает завершить эту войну "в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и территориальной целостностью Украины".

По его словам, генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен поддерживает контакты "с разными сторонами, участвующими в обсуждениях" о прекращении боевых действий.

"Мы хотим положить конец этой войне, вторжению России в Украину", – заявил Дюжаррик.

Напомним, что российский диктатор Путин объявлял "перемирие" с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, то есть ровно на 30 часов. Впрочем, с начала суток 20 апреля российская оккупационная армия продолжала боевые действия. В частности, наблюдалось увеличение количества российских обстрелов и применение захватчиками дронов.

Украина же заявила, что тишина будет в ответ на тишину, а удары – в защиту от ударов РФ. И если бы полная тишина действительно воцарилась, Украина была бы не против продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Однако ввиду того, что настоящего затишья на фронте не произошло, наши Силы обороны были вынуждены наносить ответные удары, сдерживая атаки врага.

Отметим, что 20 апреля украинские военные во время так называемого "пасхального перемирия" попали в засаду врага. Это произошло на Торецком направлении, к сожалению, среди наших бойцов есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США заявили, что Вашингтон "приветствовал бы продолжение перемирия после Пасхи", так как Америка "остается преданной полному прекращению огня".

Однако в понедельник, 21 апреля, в РФ заявили, что после "перемирия" российская армия вернулась в активную фазу боевых действий в рамках "специальной военной операции". Там также обвинили украинских военных в нанесении ударов и нарушении "пасхального перемирия" и заявили о якобы 4900 нарушениях режима тишины.

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