В Украину впервые с визитом прибыл глава МИД Бахрейна: Зеленский предложил стране присоединиться к украинской формуле мира

Украину 5 мая впервые посетил министр иностранных дел Королевства Бахрейн. Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни в Киеве встретил президент нашего государства Владимир Зеленский.

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Он поблагодарил Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией, и призвал присоединиться к украинской формуле мира. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.

Подчеркнем, что это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину с момента установления дипломатических отношений между сторонами в июле 1992 года.

"Это важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", – отметил Зеленский.

Он указал на то, что свою поддержку Бахрейн засвидетельствовал во время голосований за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся Украины и полномасштабной российско-украинской войны.

Кроме того, очень важна гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины и ее граждан.

"Так как наша борьба происходит не только на фронте – наши люди, наше общество также находятся на поле боя. Их труд помогает нашей армии деоккупировать нашу территорию", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Киев стремится к миру, и именно поэтому предложил международному сообществу свою формулу его достижения. "И мы будем благодарны всем государствам, которые действительно хотят помочь Украине достичь мира", – заявил президент.

Бахрейн пригласили присоединиться к дипломатическому процессу, будущему Саммита мира и реализации отдельных пунктов формулы.

Зеленский привлек особое внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиску путей их возвращения на родину и в свои семьи.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении нашей страны, а также присоединения к перспективным гуманитарным и экономическим проектам сотрудничества.

Зеленский также говорил о проблеме разминирования территории и практических потребностях в необходимой технике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Украину впервые за период военной агрессии посетили депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики во главе с Руфатом Гулиевым.

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