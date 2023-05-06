Война в стиле ВАКСа: для устранения мэра Одессы из архива достали закрытое дело, – СМИ

Политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook высказался по поводу заключения под стражу городского головы Одессы Геннадия Труханова. Он напомнил, что по "Одесскому делу", которое длилось с 2016 года, был вынесен оправдательный приговор. Но в 2021 году апелляционная палата ВАКСа снова "достала ее с антресолей", отменила приговор, а дальше все "пошло по дешевому сценарию". Судебные заседания по делу он сравнил со стендап-шоу, пишет издание "Украинские новости".

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Также Владимир Цыбулько отметил, что мэры — это люди, которые отвечают за обороноспособность, жизнеобеспечение, гуманитарную помощь и координацию действий всех служб. Поэтому он не понимает, как можно рассматривать такие решения во время войны.

"ВАКС объявил войну местному самоуправлению? ВАКС – это карательная машина для руководителей громад? Или как еще адекватный человек может понимать сегодняшнее решение по мэру Южной Пальмиры Геннадию Труханову? Заключение под стражу человека, трижды избранного людьми. Трижды! А главное – ЗА ЧТО и КАК!

"Одесское дело", которое тянулось с 2016 года. И по которой был вынесен оправдательный приговор. Казалось бы, все успокоились. Однако нет. В 2021 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда "достает" это дело с антресолей и… ОТМЕНЯЕТ ОПРАВДАЮЩИЙ приговор. А дальше все идет по какому-то дешевому сценарию.

Судебные заседания ВАКСа напоминают стенд-ап шоу, где судьи (кстати, бывшие адвокаты) спокойно заявляют в микрофон: пусть помучаются. То есть, местное самоуправление. Те люди, которых выбирают громады. Выбираем мы с вами. И это мы так хотим в Евросоюз? С таким судом или, вернее сказать, судилищем? Уважаемые, если кто-нибудь забыл: у нас война. Каждый день в наши города летят проклятые российские ракеты. Главы громад, мэры – это люди, которые отвечают за обороноспособность!!! За жизнеобеспечение, за гуманитарную помощь, координацию действий всех служб. Так как же тогда можно рассматривать такие решения? Нельзя молчать. Нельзя это так оставлять. Мы должны бороться с внешним врагом, а не доставать папки с верхних полок и крутить ими как кому угодно. Сегодня это Одесса и одесситы, а кто следующий?".

Напомним, 4 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу "Краяна" — мэру Одессы Геннадию Труханову.