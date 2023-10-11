Атака ХАМАС змусила світ переоцінити уроки путінської агресіїї... та дійти очевидного висновку: тероризм не можна викорінювати шматками. Тепер Україна може розраховувати на рекордний "військовий чек" під $100 млрд.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль наша держава виявилася у більшому фокусі Заходу, ніж до того. Чимало політиків прилюдно визнають помилки американської політики щодо Києва. Ось впливовий республіканець Мітч МакКоннелл, лідер меншості в Сенаті, написав яскраву статтю для WSJ: варварство ХАМАС в Ізраїлі, як і війна Росії проти України, загрожує "всім нам". Пропонуючи логіку допомоги Ізраїлю, МакКоннелл аналізує ключові прорахунки Білого Дому у підтримці Києва.

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Слід відрізняти агресора від жертви. Не може бути закликів до "обидвох сторін" щодо деескалації.

Швидко надати Ізраїлю необхідні можливості, розвідувальну підтримку, аби "знищити цих дикунів". "Як ми бачили в Україні, відсутність рішучих дій може продовжити конфлікт і збільшити вартість війни. Чи може хтось серйозно сперечатися, що ми повинні були значно раніше забезпечити Україну джавелінами, стингерами, HIMARS, танками та ППО?

Адміністрації Байдена давно пора визнати: війна коштує дорого, але невдача - ще дорожче. Конгрес має змогу надати цієї осені екстрені асигнування, аби міноборони могло допомогти таким партнерам, як Ізраїль, Україна та Тайвань, а також інвестувати у наші власні військові можливості.

Нарешті, слід зосередитися на Ірані. Ця війна була організована за допомоги Тегерана. Найактивніша у світі держава-спонсор терору протягом тривалого часу надає навчання та смертоносну допомогу ХАМАСу та Палестинському ісламському джихаду, так само було з Хезболлою в Сирії та Лівані та численними іракськими та єменськими помічниками. Ми визнаємо поглиблення партнерства між Тегераном і москвою. Іранські безпілотники смерті використовуються росією для терору в містах України.

Тим часом Байден готується виголосити нову стратегію США щодо України. Події в Ізраїлі дозволяють йому наполягати на збільшенні підтримки Києва упродовж 2024 і 2025 рр.

The Hill припускає, що президент США будуватиме свою промову на наступних тезах:

В історії великі війни часто досягають своїх ключових переломних моментів лише через 2-4 роки після початку.

Засвоєння і навчання експлуатації сучасної військової техніки – це багаторічний процес. Україна має західні танки лише кілька місяців і ще не має жодного західного літака. Більшість її військ пройшли лише скромну підготовку. Українським військовим потрібен весь 2024 рік, щоб мати розумні шанси на ведення ефективної комбінованої війни.

Нинішня американська політика наразі дає путіну надію, а це контрпродуктивно. Важливо, щоб перспектива перемоги Трампа або рішучі дії республіканців у Конгресі не заохочували кремль продовжувати воювати.

Є підстави сподіватися, що український наступ, який просувається щонайбільше на сотні метрів на день, може принести результати в найближчі місяці.

Найважливіше! Адміністрація президента США планує звернутись до Конгресу для схвалення "великого пакета" допомоги Україні під $100 млрд. Це буде найбільший в історії пакет фінансування на озброєння та гуманітарну допомогу Україні, - The Telegraph.

Це той рідкісний випадок, коли можна радіти провалу експертів, які пророкували "затьмарення" війни в Україні війною в Ізраїлі. Насправді відбулося навпаки: спрацьовує ефект накопичення, який повинен спровокувати активнішу реакцію Заходу на терористичні зусилля Ірану-РФ.

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