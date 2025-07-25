Где-то полгода назад я откровенно отмечал, что тех, кто в Украине соглашается на мир без мгновенного возвращения территорий (навязанное клише – "трусливый предатель"), значительно больше, чем может показаться, а требующих войны до полной победы – наоборот, не так много, просто они крикливее и активнее, особенно в Сети.

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Так что тезис "народ не даст согласия на мир без возвращения территорий" был спровоцированной в обществе манипуляцией.

Кроме того, и те, кто пугали: "Выйдем на протесты!", и те, кто этим манипулировали, прекрасно знали, что никто никуда не выйдет, ведь на фронт они не пошли, а смелы только на диванах, особенно за рубежом. Идти в армию мешают здоровье, возраст, пол, "здесь я нужен больше", "на мне социальная ответственность за рабочие места" и так далее, а пойти протестовать на Банковую – это всё уже не мешает?! И в эту "решимость" кто-то верил?

Таким образом, это ещё и была откровенная ложь, наглый блеф.

Больше того: даже на выборах их оппозиционность не даст о себе знать: украинцы на выборах голосуют не за прошлое, а за будущее.

Ну а что здесь за последнее время изменилось?

О возвращении границ 1991-го года военным путём и войне именно до такого возвращения уже почти никто не говорит, как не обижаются на пожелания мира без его конкретизации, то есть стало больше надежд на дипломатию, а как раз такого подхода год-два назад весьма не хватало - за это время было много беды, да и некоторые наши города утратили "монополию на приём" вражеских дронов, бомб и ракет.

На этом фоне пришло определённое общественное понимание и в отношении "вялотекущей войны": она обещает быть не образца 2014-2022, а такой, как сейчас.

С массовым, между прочим, пофигизмом касательно тревог, всё равно звучащих либо одновременно со взрывами, либо вообще уже после них, то есть пользы никакой, разве что "с успехом" парализуются банковская система, работа больших магазинов и навигация.

Выборы же воспринимаются всё больше не как следствие мира, а как возможное его условие, если именно такое пожелание будет настойчиво звучать из Америки, но пока что такое оттуда вслух не транслируется, а что говорят об этом в мордоре, значения всё равно не имеет, ведь там – лишь бы не молча.

(Кстати, с прекращением юсаидного финансирования их результаты смогут удивить несоответствием некоторым нарративам, связанным с устаревшими и уже несвоевременными заказами, с определённого времени оставшимися без обычной оплаты.)