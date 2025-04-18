'Война должна быть закончена': Трамп и Мелони сделали совместное заявление по Украине

По факту визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стороны сделали совместное заявление. В первых строках совместного заявления отмечено, что война в Украине должна быть окончена.

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Документ был обнародован итальянским правительством и администрацией Трампа. В нем отмечается "укрепление стратегического альянса США и Италии по безопасности".

"США и Италия подчеркивают, что война в Украине должна быть окончена, и полностью поддерживают лидерство президента Трампа в достижении договоренности о прекращении огня и установлении справедливого и продолжительного мира", – говорится в заявлении.

Также итальянское правительство предоставило стенограмму совместного брифинга Мелони и Трампа, проведенного сразу после встречи. Во время брифинга Украина была упомянута один раз – только итальянским премьером.

"Также по отношению к Украине – завершаю – мы вместе защищали свободу Украины, вместе мы можем построить справедливый и крепкий мир. Мы поддерживаем ваши усилия, Дональд", – сказала она. На что Трамп ответил одним словом "хорошо".

Отдельно в совместном заявлении стороны подтвердили "непреклонную преданность НАТО".

"Мы обязуемся обеспечить согласованность и финансирование нашей национальной безопасности и обороны, чтобы отвечать на сегодняшние вызовы и, что чрезвычайно важно, риски завтрашнего дня", – говорится в документе.

Оборонное сотрудничество стран будет основываться на "широкой трансатлантической цепи поставок".

"Мы готовы и дальше увеличивать оборонное оборудование и технологическое сотрудничество, включая совместное производство и совместную разработку, которые укрепляют оборонно-промышленный потенциал США и Италии и защищают его от иностранных противников", – говорится в документе.

Также в заявлении подтверждена "общая приверженность противодействию нелегальной иммиграции".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты настроены получить ответ государства-агрессора России на мирные переговоры о завершении войны в Украине уже на этой неделе. Только после ответа россиян в США будут принимать соответствующие решения, заявил Трамп сразу после переговоров с Джорджей Мэлони.

Причем ранее Трамп уверял, что ожидает "хороших предложений" по поводу переговоров о завершении войны России против Украины. На фоне ежедневных российских обстрелов глава Белого дома отметил, что есть "продвижение" по поводу перемирия.

Его спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф уточнял, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет содержать вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

А уже сегодня американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из переговоров по мирному урегулированию войны России против Украины. По его словам, это может произойти, если какая-либо из сторон будет усложнять процесс переговоров.

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