Военное присутствие стран НАТО в Украине должно оставаться на столе переговоров, – Порошенко

Петр Порошенко, который принимает участие в заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса, отметил, что вариант военного присутствия союзников на территории нашего государства должен оставаться на столе переговоров и в конце концов воплотиться в жизнь.

Порошенко подчеркнул, что это будет четким сигналом Москве, что агрессия имеет границы. Его цитирует портал "Евросолидарности".

"Украина благодарна вам за рассмотрение вопроса о военном присутствии. Я искренне считаю, что этот вариант должен оставаться на столе переговоров и, наконец, воплотиться. Речь идет не только о военном присутствии наших союзников в Украине; это четкий сигнал России, что агрессия имеет границы", – сказал пятый Президент.

"Военное присутствие – это не эскалация; это шаг для предотвращения дальнейшего насилия. Это шаг к более безопасному и длительному миру. россия должна понять, что если она готова к эскалации агрессии, европейская сторона также готова ответить. Что вы готовы решительно ответить на решимость. Полумеры не ведут к миру", – подчеркнул Петр Порошенко.