После того, как меня ещё весной в центре Харькова на пешеходном переходе сбила машина (правда, "Скорая" каким-то чудом оказалась рядом, как, кстати, и полиция, почти мгновенно; поблагодарю заодно нейрохирурга золотую Медную Юлию Васильевну с коллегами за спасённую мне - ещё и в её нерабочее время!- жизнь!), хочу высказать определённые мысли насчёт взаимной ответственности водителей и пешеходов.

"Пешеходов надо любить. Они составляют бОльшую часть человечества. Мало того - лучшую его часть" - так начинается гениальный роман великих одесситов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой телёнок" 1931 года, но с той поры кое-что поменялось.

Если у насмерть сбитого машиной пешехода было плохое зрение, и адвокаты это докажут, существенно уменьшится уголовная ответственность водителя- даже если он был полностью неправ, а если, к примеру, пару тазиков крови сбитый пешеход накапал из-за приёма противотромбового антикоагулянта, вследствие которого кровь у него почти не сворачивается, это тоже - аналогично - проблема именно сбитого, а не того, кто был за рулём людоедского "источника повышенной опасности".

Так что таким вообще на дорогу лучше не выходить, ведь законы по этому поводу пишут, как правило, не "кролики", а "удавы" [то есть не из "лучшей" части человечества] - а тут я уже снова, как и переводя "Коалицию решительных", вспоминаю бессмертное произведение непревзойдённого абхазца Фазиля Искандера.

Впрочем, с другой стороны, неоднократно видел и случаи, когда откровенно виноваты именно пешеходы - к примеру, беседуя при переходе дороги по телефону (и вовсе не обязательно на переходе!!!) или даже в свой сраный телефон в это время тупо глазея (простите, поубивал бы - хоть и не водитель!), а потом кому-то за них, долбоёбов, сидеть за решёткой, если нет денег ни на справедливость, ни на адвоката.

Напоследок - о рекламе на дорогах: КАЖДЫЙ, КТО, УВИДЕВ ТАКУЮ РЕКЛАМУ. ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧИНАЕТ ИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОКУПАТЬ ПРОДУКЦИЮ ИЛИ УСЛУГИ УБИЙЦ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, СТАНОВИТСЯ ТАКИМ ЖЕ УБИЙЦЕЙ, КАК И ОНИ, так что пусть, соучастник-сообщник ("спільник-подільник"), побоится Бога.