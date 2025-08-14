Вместо путинского сценария с обменом территорий нужно полное и безусловное прекращение огня, – Порошенко сказал, чего ожидает от переговоров на Аляске

Все разговоры об обмене территорий – это путинский сценарий, который может повредить процессу заключения справедливого мирного соглашения. Прежде всего должно быть безусловное прекращение огня.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

"Я понимаю, что путин не хочет останавливать войну. путин, и я это знаю, потому что еженедельно бываю на передовой, хотел достичь значительно большего прогресса в наступлении российских вооруженных сил на украинские позиции. Мы разрушили этот план. Он не имеет никаких значительных успехов, несмотря на все трудности, с которыми Украина сталкивается в этой войне, особенно на Востоке нашей страны, в Донецкой, Луганской областях, в Сумской и Запорожской областях. Я думаю, попытка путина применить очень странный подход, например, обмен территориями, может повредить процессу", – сказал Петр Порошенко.

"Мы в Украине не торгуем, не продаем свои территории. Это было бы грубым нарушением всей послевоенной системы безопасности. Мы хотим сохранить и защитить международно признанные границы и остановить попытку Путина вести долгие и пустые переговоры. Я имел такой опыт с путиным в 2015 году, когда мы вели долгие, без перерыва, 19-часовые переговоры в Минске, когда готовились Минские соглашения. Из всего моего опыта абсолютно необходимо, чтобы мы начали с всеобъемлющего, безусловного прекращения огня", – подчеркнул Порошенко.

"И второе условие: ничего об Украине без Украины. Это принцип, который я ввел в 2014 году как пятый Президент и как Верховный Главнокомандующий. Ничего об Украине без Украины — это наивысший приоритет. Так же ничего о европейской безопасности без Европы. Я определенно хочу, чтобы за столом переговоров вместе с Соединенными Штатами были Европейский Союз и Украина. Вместе мы сильнее", – отметил Порошенко.

"Я не ожидаю, что завтра будет заключено мирное соглашение. Это невозможно. Я имею очень осторожный оптимизм. Мы ожидаем по результатам этой встречи всеобъемлющего, безусловного прекращения огня. Это было бы первым важным шагом к остановке войны", – считает Порошенко.

"путин пытается манипулировать фактами. Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Мы должны создать коалицию силы, потому что путин понимает только язык силы. И если она будет консолидированной, это даст результаты. В то же время, если путин отклонит предложение нашей коалиции, должен быть план Б. Это означает больше оружия для Украины, включая наступательное вооружение, чтобы никто в России не мог чувствовать себя в безопасности, так же, как мы в Украине сейчас. Больше санкций. Механизм санкций означает, что мы лишаем путина возможности финансировать войну. Больше денег для поддержки борьбы Украины, больше гарантий безопасности, включая 5 статью НАТО как очень эффективный механизм для мотивации путина остановить войну. И быстрый прогресс нашей европейской интеграции", – перечислил Петр Порошенко.