'Вместе мы строим крепкий альянс': Норвегия официально присоединилась к Коалиции дронов для Украины

В пятницу, 11 апреля, Норвегия официально присоединилась к Коалиции дронов для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Соответствующий документ подписал в Брюсселе (столица Бельгии) министр обороны Туре О. Сандвик.

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Об этом сообщило министерство обороны Норвегии в соцсети Х. Отныне в организацию входят 18 государств.

"Норвегия теперь официально является частью международной Коалиции дронов во главе с Латвией и Великобританией. Вместе мы строим прочный альянс в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что Коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия, ныне с Великобританией координирующая работу организации.

В настоящее время в коалицию входят 18 стран: Латвия, Британия, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Германия, Швеция, Норвегия и Украина.

В марте 2025-го страны-партнеры из Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БПЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Поставка ожидается в течение трех месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Норвегии и лидеры оппозиции договорились увеличить финансирование Украины в этом году до 85 млрд норвежских крон ($7,83 млрд). Это примерно на 50 млрд крон больше, чем предполагал план, согласованный в ноябре 2024 года.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом был в Норвегии, которая решительно поддерживает украинцев в борьбе против российского агрессора. Он провел встречу с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

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