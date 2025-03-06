Норвегия объявила об увеличении помощи Украине вдвое: Зеленский поблагодарил премьер-министра

В Норвегии правительство и лидеры оппозиции договорились увеличить финансирование Украины в этом году до 85 млрд норвежских крон (это $7,83 млрд). Это примерно на 50 млрд крон больше, чем предполагал план, согласованный в ноябре 2024 года.

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Решение было принято в четверг, 6 марта. О нем объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Reuters.

Решение норвежских властей поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский, который вечером 6 марта провел телефонный разговор со Стере и поблагодарил его за дополнительную помощь Украине.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поблагодарил за сегодняшнее единодушное решение норвежского парламента увеличить объем помощи Украине в этом году с 3,2 до $7,7 млрд", – написал глава государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что столь своевременное и необходимое решение должно стать примером для всех наших партнеров. По словам президента, средства будут направлены в частности на производство оружия в Украине и усиление нашей энергетической безопасности.

"Итак, переговорные позиции Украины на пути к справедливому и устойчивому миру станут еще крепче. Спасибо Норвегии за продемонстрированную ответственность и готовность увеличивать свой вклад в мир и стабильность в Европе", – добавил он.

Йонас Гар Стере после принятия решения об увеличении помощи Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением заявил, что "в этом есть потребность" и добавил, что это "весомый вклад в мир и стабильность в Европе".

"Норвежская поддержка поможет Украине противостоять России, а также мирному плану, над которым работают европейские страны", – подчеркнул премьер.

Кроме того, глава правительства отметил, что слабое перемирие лишь даст России время для перегруппировки, а не обеспечит продолжительный мир.

Также он назвал прекращение со стороны США военной и разведывательной поддержки Украины "очень печальным и удручающим".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что было бы "большой ошибкой" считать, что Украина больше не нуждается в военной поддержке. По его словам, пока не ясно, будет ли заключено мирное соглашение о завершении войны.

Как известно, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

СМИ пишут, что приостановление военной помощи США для Украины в первую очередь коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

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