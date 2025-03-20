Зеленский прибыл с визитом в Норвегию

В четверг, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, решительно поддерживающую украинцев в борьбе против российских оккупантов. До этого глава государства с официальным визитом был в Финляндии.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление норвежского правительства на фоне интенсивных дипломатических усилий по прекращению войны с Россией. Норвегия и другие скандинавские и балтийские страны решительны в помощи Украине.

"Норвегия поддерживает Украину", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. "Я с нетерпением жду хороших дискуссий по поводу того, как Норвегия может наилучшим образом поддержать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Йенс Столтенберг, до октября занимавший пост главы НАТО, а ныне министра финансов Норвегии, встретится с делегацией Зеленского и вместе с другими официальными лицами Норвегии, сообщили в офисе премьер-министра.

Норвегия является единственной европейской страной, которая может финансировать увеличение поддержки Украины из казны, а не за счет долгов, поскольку она является домом для крупнейшего в мире суверенного фонда богатства с активами в 1,8 триллиона долларов. Фонд богатства Норвегии получил стремительную прибыль от продажи газа в Европу в результате вторжения России в Украину в 2022 году.

Также в Норвегии правительство и лидеры оппозиции договорились увеличить финансирование Украины в этом году до 85 млрд норвежских крон (это $7,83 млрд). Это примерно на 50 млрд крон больше, чем предполагал план, согласованный в ноябре 2024 года в 35 млрд крон.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 марта заявил, что энергетические удары в войне можно прекратить быстро, но предупредил, что Украина ответит тем же, если Москва нарушит условия ограниченного прекращения огня.

Украинский и американский лидеры договорились работать вместе, чтобы прекратить войну России с Украиной, во время как Белый дом назвал "фантастического" одночасового телефонного разговора.

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