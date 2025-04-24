'Владимир, остановись!' Трамп отреагировал на российские удары по Киеву

Президент США Дональд Трамп осудил массированную атаку по Украине, совершенную страной-агрессором РФ в четверг, 24 апреля. Он призвал российского диктатора Владимира Путина остановиться и заключить мирное соглашение.

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Такое заявление Трамп обнародовал в четверг в своей соцсети Truth Social. В нем он осудил нынешнюю массированную атаку РФ по столице Украины, вследствие которой погибли люди.

По словам американского лидера, в этом обстреле не было необходимости, к тому же страна-агрессор нанесла удары в "неудачное время".

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Нет необходимости и очень неудачное время. Владимир, остановись! 5 тысяч солдат в неделю умирают. Давайте заключим мирный договор!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в ночь на 24 апреля атаковала Киев и область ударными "Шахедами", крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. Частично разрушен жилой дом. Известно о восьми погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

Среди убитых российским ударом по Киеву – двое детей врача Национального института рака. Брата и сестру вытащили из-под завалов разрушенного дома.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена днем траура. Под ударом также находились Харьковщина, Павлоград и Житомирщина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ в четверг запустила по Украине более 200 ракет и дронов. Из-за атаки он сократил программу визита в ЮАР. Глава государства подчеркнул, что первым шагом к миру является полное прекращение огня, против которого выступает только Москва.

В минобороны РФ заявили после атаки, что "цели удара достигнуты" и якобы были поражены "объекты оборонной промышленности". Поражения гражданских обьектов там, как обычно, не комментировали.

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