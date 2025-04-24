'Единственный путь к миру – через дипломатию': Рамафоса высказался о войне в Украине и объяснил, почему визит Зеленского в ЮАР – исторический

Президент ЮАР Сирил Рамафоcа поддержал дипломатические инициативы, призванные завершить войну РФ против Украины. Он заявил, что дипломатия "сильнее любого оружия".

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Об этом он заявил 24 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Претории.В частности, Рамафоса назвал визит Зеленского в ЮАР историческим.

"Это впервые за 33 года украинский президент посещает нашу страну", – сказал президент ЮАР.

По его словам, ЮАР чрезвычайно озабочена войной, продолжающейся в Украине, потерей гражданских жизней и разрушением инфраструктуры.

При этом в стране верят, что единственный путь к миру в Украине лежит через дипломатию.

"Призываем и Россию, и Украину обеспечить действительно всеобъемлющее безусловное прекращение огня. Президент Зеленский сказал мне, что Украина готова к прекращению огня и переговорам с РФ", – сказал Рамафоса.

По его словам, ЮАР с другими странами участвует в многочисленных подготовительных переговорах относительно мира в Украине.

"Мы высоко ценим поддержку Украины в ходе нашей борьбы за освобождение. Мы знаем, что некоторые южные африканцы получили подготовку в Украине", – заявил Рамафоса.

Он добавил, что утром общался с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы обсуждали мирный процесс в Украине. Мы оба согласились, что войну нужно закончить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения", – сказал Рамафоса.

Перед этим он переговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Раньше на этой неделе у меня был разговор с Путиным и мы согласились вместе работать над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", – сообщил Рамафоса.

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