"Единственный путь к миру – через дипломатию": Рамафоса высказался о войне в Украине и объяснил, почему визит Зеленского в ЮАР – исторический
Президент ЮАР Сирил Рамафоcа поддержал дипломатические инициативы, призванные завершить войну РФ против Украины. Он заявил, что дипломатия "сильнее любого оружия".
Об этом он заявил 24 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Претории.В частности, Рамафоса назвал визит Зеленского в ЮАР историческим.
"Это впервые за 33 года украинский президент посещает нашу страну", – сказал президент ЮАР.
По его словам, ЮАР чрезвычайно озабочена войной, продолжающейся в Украине, потерей гражданских жизней и разрушением инфраструктуры.
При этом в стране верят, что единственный путь к миру в Украине лежит через дипломатию.
"Призываем и Россию, и Украину обеспечить действительно всеобъемлющее безусловное прекращение огня. Президент Зеленский сказал мне, что Украина готова к прекращению огня и переговорам с РФ", – сказал Рамафоса.
По его словам, ЮАР с другими странами участвует в многочисленных подготовительных переговорах относительно мира в Украине.
"Мы высоко ценим поддержку Украины в ходе нашей борьбы за освобождение. Мы знаем, что некоторые южные африканцы получили подготовку в Украине", – заявил Рамафоса.
Он добавил, что утром общался с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы обсуждали мирный процесс в Украине. Мы оба согласились, что войну нужно закончить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения", – сказал Рамафоса.
Перед этим он переговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Раньше на этой неделе у меня был разговор с Путиным и мы согласились вместе работать над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", – сообщил Рамафоса.
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