В Киеве 25 апреля объявили Днем траура в память о жертвах массированной атаки врага

В Киеве пятница, 25 апреля, объявлена днем траура в столице в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

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Об этом в своем Telegram -канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Среди погибших есть дети.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал Кличко.

Напомним, в Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

К сожалению, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. По предварительной информации, они были из одной семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о восьми погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

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