Визиты в Поднебесную продолжаются: в Китае анонсировали визит главы МИД Германии Бербок

В Китае анонсировали визит главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок. 13 апреля она впервые с момента вступления в должность в декабре 2021 года официально посетит КНР.

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Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, сообщает пресс-служба ведомства. Бербок пробудет в КНР до 15 апреля.

Сообщается, что глава немецкого дипведомства едет по приглашению своего китайского коллеги Цинь Гана.

Сам визит приурочен к шестому китайско-германскому стратегическому диалогу в сфере дипломатии и безопасности.

По данным пресс-службы, у сторон будет всесторонняя и глубокая коммуникация по отношениям Китая с Германией и ЕС, а также по международным и региональным проблемам.

Китай считает, что в нынешних международных обстоятельствах стратегический диалог между министрами иностранных дел Китая и Германии поможет двум странам реализовать важный консенсус, достигнутый между лидерами двух стран.

Также в КНР надеются, что это поспособствует укреплению стратегического общения и расширит всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Германией, чтобы совместно реагировать на глобальные вызовы.

"Китай и Германия являются всесторонними стратегическими партнерами. В прошлом году наши страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений. За последние пять десятилетий или около того, руководствуясь принципами взаимного уважения, взаимного доверия и взаимной выгоды, Китай и Германия добились значительного прогресса в двусторонних отношениях и продолжают углублять и расширять практическое сотрудничество по всем направлениям. Это стало источником стабильности и стимулировало рост отношений между Китаем и ЕС и способствовало миру и процветанию во всем мире", – заявил Ван Вэньбинь.

Стоит отметить, что ранее Бербок не раз критиковала внешнеполитические действия КНР. В частности, в марте текущего года она выступила против "мирного плана" Китая по урегулированию войны России в Украине. Бербок назвала китайское предложение "позиционным документом, в котором не были названы агрессор и жертва".

Добавим, 12 апреля, в Китай прибыл президент Бразилии Лула да Силва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бербок предостерегла Китай от помощи оружием стране-агрессору России. Она донесла этот посыл до китайских дипломатов.

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