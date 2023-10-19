Візит Путіна до Китаю закінчився зовсім не так, як це пророкували численні наші "експерти". Візит Путіна до Китаю закінчився грандіозним провалом і небувалим приниженням. Як кажуть, війшов один гучний непристойний звук - пшик. Даремно на вимогу московського диктатора його генерали, мов оскежунілі кидалися на штурми то Авдіївки, то Куп`янська - аби можна було привезти до Пекіна хоч якусь перемогу. Не вийшло. Ні перемоги в Авадіїївці, ні у Пекіні.

Звісно що зовні усе виглядало пристойно і дядько Сі красиво розповів на брифінгу про підтримку Піднебесною шляху росії кудись, куди вона там крокує. Але це дуже схоже на зовні ласкавого і привітного банкіра, який розсипається у люб`язностях, розповідаючи, який клієнт геніальний бізнесмен, але кредиту не дає. Так і тут. Тільки ще гірше.

Дядько Сі не позбавив себе задоволення принизити "бункерного", організувавши прийом та спілкування таким чином, хщо хвв був схожий на жалюгідного прохача під дверима: люди заходять до боса-банкіра, виходять, а цей прохат так і сидить під стіночкою, а секретарка ввічливо просить зачекати ще і ще. Коли це було, щоб російськиї лідер удостоївся аудієнції останнім з числа інших?

Видео дня

Які підсумки вояжу хвв з двома валізами до Піднебесної? Газогону "Сила Сибіру-2" не буде. Схоже, китайці прозоро натякнули хочете будувати - будуйте, але лише за ваш рахунок. І не гарантія, що той газогін працюватиме. А грошей у хвв на це немає. Китайської зброї та інших необхідних для війни речей теж не буде. Як не буде і кредитів.

Ну і, нарешті, ні про які союзницькі стосунки не йдеться. Не буде союзу. Який може бути союз між босом-банкіром і банкротом, який терпляче очікує на аудієнцію під дверима...