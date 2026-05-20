Украину на День вышиванки накроют грозы: синоптик дала прогноз. Карта

В Украине в четверг, 21 мая, на День вышиванки, ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Не предвидится осадков только на северо-востоке страны.

Видео дня

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха будет преимущественно +21...+26 градусов.

Погода 21 мая в Украине

21-го мая на большей территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Сухая погода без осадков будет на Харьковщине, Луганщине, Сумщине. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +21...+26 градусов, на Левобережье +24...+29 градусов, в западных областях +18...+22 градуса.

"Некоторые жалуются, что у них то нет дождя, то нет грозы, то дождя мало, то ливень слишком большой. Это будет продолжаться весь летний период, потому что избирательность летних процессов пока не дает такой способности быть идеально изученной метеорологической наукой. Поэтому к ливню с грозой надо готовиться, а неожиданное солнышко воспринимать благодарно", – написала синоптик.

Какая погода будет в Киеве 21 мая

В столице 21 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем будет достигать 26 градусов тепла.

"В Киеве вышиванки завтра можно одевать разные, все равно будет красиво и под дождем, и под солнцем. ... Всеукраинский день вышиванки – самый красивый праздник в году, уже ожидаем расцветшие соцсети, улицы, парки, роскошные селфи и уникальные вышиванковые марши", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!