Зеленский собрал Ставку: говорили о планировании врагом наступления на Черниговско-Киевском направлении и роли Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания обсудили потенциальную угрозу вторжения со стороны Беларуси и ситуацию возле Приднестровья.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Москва имеет пять вариантов нового удара, в попытке снова подключить к нему Минск.

"Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию", – сказал Зеленский, добавив, что на этих направлениях военный контингент ВСУ будет увеличен .

Заседание Ставки Зеленского

Кроме того, глава государства поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которую Россия может втянуть в войну. Соответствующие задачи, по его словам, также есть и у разведывательных служб. Отдельно глава государства упомянул Приднестровье, а также то, чтороссийская армия проводит скрытую мобилизацию.

"Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии. Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодня такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно по Приднестровскому региону Молдовы", – говорит украинский президент.

Что происходит в Беларуси

До этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране, о чем он заявил во время доклада министра обороны Виктора Хренина.

Он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

"Далее, как я обещал, мы точечно отмобилизуем части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все", – сказал Лукашенко.

Хренин в свою очередь заявил, что в его ведомстве "обсуждали результаты проверок боеготовности армии", которые проводились по планам. Так или иначе, но после проверок Министерство обороны Беларуси "сделало определенные выводы".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает предоставление российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья. Также это касается как иностранцев и лиц без гражданства, так и местных жителей, достигших 18-летия.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал на указ кремлевского лидера. Он отметил, что Украина на это будет реагировать, поскольку в Приднестровье находится контингент российской армии.

