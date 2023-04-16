Где-то в 2011 году Виктор Орбан начал танцевать чардаш с новым политическим партнером Будапешта Владимиром Путиным. В Москве досконально изучили процедуру принятия решений в ЕС и НАТО и всегда хотели иметь своего члена в этих важных европейских и евроатлантических институтах.

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Вначале Москва пыталась заручиться политической поддержкой Риги и Таллина через своё русское национальное меньшинство, реально присутствующее в большом количестве среди населения Латвии и Эстонии. Но эти две страны ввели ограничения на получение национального гражданства, когда местные русские, осевшие во времена существования СССР или ещё раньше при Российской империи, без знания латышского и эстонского языков, лишены возможности получить гражданство, без которого они не могут участвовать в политических процессах в стране и избирать своих депутатов в парламент и иметь представительство в правительстве и европейских институциях.

Правда, многие этнические русские, особенно из молодого поколения, освоили государственный язык, но что интересно, значительная их часть интегрировалась в латышское и эстонское общество, что открывало возможность более активно участвовать в европейских проектах, которые не совпадали с симпатиями к Москве и РФ. Кроме того, европейские партнёры внимательно следили, да бы пророссийские силы не проникали во внутриполитическое пространство Латвии и Эстонии, чтобы потом повлиять на принятие общеевропейских решений. Когда Кремль понял, что его проникновение через соседние Латвию и Эстонию неэффективно, то перешёл к обработке других новых стран-членов ЕС и НАТО, чтобы сформировать там пророссийское лобби.

Москва традиционно присутствовала в Болгарии в социалистическую эпоху и расширила финансирование левых партий страны, чтобы они реализовывали промосковские проекты. В том же направлении Москва пошла в Чехии и Словакии. До 1990 года здесь дислоцировалась советская оккупационная армия и базировались советские спецслужбы, имевшие огромное количество своей агентуры внутри тогдашней Чехословакии, в том числе и на самом высоком уровне.

После распада Чехословакии и создания отдельных государств Чехии и Словакии в январе 1993 г., Прага решила провести в стране политическую люстрацию, где отрезала всех бывших высокопоставленных коммунистов от возможности получения высоких должностей в государственных органах. Даже в этом случае влияние левых экс-коммунистических сил в Чехии всё ещё ощущается на высоком политическом уровне. Словакия обошла стороной процесс люстрации и там постоянно при тайной помощи Кремля на высшие государственные посты приходят пророссийские кадры. Со вступлением Хорватии в НАТО и ЕС интерес Москвы к этой стране также усилился. Здесь Кремль сосредоточился прежде всего на реализации бизнес-проектов, посредством которых стал активно включаться в политические процессы страны, выстраивая пророссийское лобби на экономическом и политическом уровне. Но больше всего московской разведке удалось проникнуть в политическую и экономическую ткань Венгрии. После возвращения Виктора Орбана и его партии к власти после многолетней работы в оппозиции Владимир Путин, как опытный разведчик, сумел наладить прямые контакты с новым старым венгерским премьер-министром и вместе стал танцевать политический чардаш, где ниоткуда в оркестре появилась русская балалайка.

Орбан танцует и доволен тем, как исполняет национальный танец, только не замечая, что среди музыкантов уже больше половины россиян из разных спецслужб. С 2011 года Москва постоянно поддерживала Орбана финансово, а после победы в предвыборных гонках он неизменно отвечал взаимностью расширением экономического сотрудничества с РФ. Таким образом, почти весь энергетический комплекс Венгрии теперь находится под контролем России. РФ полностью контролирует атомную энергетику, построив Пакшскую АЭС, при этом Венгрия импортирует 86% газа и 65% нефти российского происхождения. Орбан говорит Брюсселю, что вынужден сотрудничать с Москвой, несмотря на существующие санкции ЕС, тогда как на самом деле Будапешт сам поставил себя в положение полной зависимости от РФ.

За такие необдуманные решения россияне щедро платили многим высокопоставленным венгерским политикам. А полученные российские деньги надо отрабатывать. Так постепенно во время танца, венгерский чардаш превращается в русский чардаш, а точнее калинку. Как говорится: "Кто платит, тот и заказывает музыку". Но в ходе российского вторжения в Украину Брюссель и Вашингтон не горят желанием безостановочно слушать русскую калинку, которую официальный Будапешт до сих пор называет чардашем. Сейчас Конгресс США готовит персональные санкции для пророссийски настроенных политиков из Будапешта, потому что это не самостоятельная венгерская политика, как хочет представить министр иностранных дел П.Сиярто, который говорит, что Венгрия не колония, поэтому она сама решает, что делать. Венгрия уже была советской колонией с 1945 по 1990 год. А теперь она стала адвокатом российской политики в Европе. Все знают, что работа адвоката не бесплатна. Но Будапешт должен знать, что в случае падения Украины российский солдат может прийти и на территорию Венгрии, как в 1945 году. В прошлый раз, чтобы вернуть его домой, понадобилось долгих 45 лет.