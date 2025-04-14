'Везде и без исключения': генсек ООН после удара РФ по Сумам призвал к длительному прекращению огня в Украине

В Организации Объединенных Наций отреагировали на кровавый российский теракт, совершенный 13 апреля в Сумах. Там заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был "глубоко встревожен и потрясен, узнав о ракетном ударе".

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Также он констатировал, что нападения на гражданских лиц и гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом. Об этом говорится в заявлении Гутерриша на сайте ООН.

Генсек организации подчеркнул, что российская атака, произошедшая в Вербное воскресенье, продолжает разрушительную череду подобных нападений на украинские города и поселки в последние недели, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям. Также Гутерриш заявил, что любые такие нападения, где бы они ни происходили, должны немедленно прекратиться.

"Генеральный секретарь вновь призывает к прочному прекращению огня в Украине и подтверждает поддержку ООН значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", – говорится в заявлении Гутерриша.

Напомним, в Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, вследствие которого погибли десятки мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

Ранее сообщалось, что утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

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