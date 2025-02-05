'Вещи, от которых зависит выживание Украины, работают': Пендзин объяснил, что означают заявления Трампа по USAID и какие последствия это будет иметь

Президент США Дональд Трамп не будет закрывать Агентство по международному развитию USAID, речь идет о превращении этого проекта в структуру государственного департамента и изменении логики выделения американских средств. До сегодняшнего дня по программе USAID финансировались ряд направлений, противоречащих позиции действующего главы США.

Видео дня

Для Украины эти процессы означают, прежде всего, удар по независимой журналистике, однако программы, связанные с выживанием людей, не остановлены. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, последние события в США вокруг USAID не приведут к закрытию этого агентства. Цель, преследуемая Трампом, заключается в другом.

"Речь идет о том, чтобы превратить этот проект в структуру государственного департамента. И это уже в действительности произошло. Сегодня исполнительным директором USAID стал Рубио, госсекретарь. Трамп подписал уже соответствующий указ. То есть они меняют логику выделения американских средств", – отметил Пендзин.

Он считает, что команду Трампа не устраивает, как работало агентство до сих пор. Денежные средства на его программы выделялись из бюджета США, однако администрация президента страны не могла влиять на то, куда именно и как они тратились: это решали директор и экспертный совет программы. И именно такое положение вещей вызвало категорическое неприятие в новой администрации президента.

"Там достаточно много программ использовалось по, скажем так, популяризации абортов, по гендерным преобразованиям, по другим вещам, которые напрямую противоречат позиции Трампа. Он в данной ситуации считает, что любые выделения средств из американского казначейства должны полностью контролироваться администрацией Трампа. Поэтому его позиция сегодня такова, что проект не закрывают, то есть направления финансирования будут оставаться, только они будут идти не через USAID, а будут идти через соответствующее подразделение Госдепартамента", – отметил Пендзин.

Эксперт добавил, что последствия этих процессов вокруг USAID ощутят во всем мире. В частности, в Украине будет приостановлено финансирование средств массовой информации, что с точки зрения Трампа не является приоритетом для США. Также без грантов останутся оппозиционные журналисты из Беларуси и РФ.

"Там есть очень много вещей, которые есть, в принципе, контраверсионные, даже с точки зрения американских экспертов. Трамп сейчас решил взять это все на паузу с точки зрения анализа. Кстати, если вы знаете, в Украине уже куча изданий позакрывалась. Знаете почему? Потому что они финансировались за счет программ USAID. А это хорошо или плохо? Плохо", – подчеркнул он.

По словам Пендзина, убеждение, что журналистика существует только за счет рекламы, ошибочно, ведь в реальности за любыми серьезными изданиями стоят либо владельцы, либо спонсоры. В качестве примера он привел американский телеканал Fox News на две трети принадлежащего Трампу – что, с точки зрения украинского законодательства, делает действующего президента США олигархом. Однако в США, говорит Пендзин, Трампа воспринимают не как олигарха, а как бизнесмена-владельца медиа.

"Логика заключается в том, что журналист на сегодняшний момент, извините, я говорю свою точку зрения, заработать на себя не может. Обязательно должен быть кто-то, кто бы его финансировал, или это должна быть подписка на те издания, в котором журналист участвует. То есть, извините, тот же Bloomberg, чтобы далеко не ходить. Для того чтобы получить расширенные информации по Bloomberg и получать аналитику, вам нужно подписаться. Подписка стоит там очень немалые деньги за год. Есть такой презентационный блок, который там дает чисто информацию на полстраницы, чтобы вы понимали, чем занимается Bloomberg. Но расширенное издание Bloomberg подписное", – привел еще один пример экономист.

Поэтому современная журналистика может финансироваться в нынешних условиях несколькими основными путями, убежден он: путем платной подписки на интернет-издание или его отдельные материалы – либо же путем появления на его страницах заказных статей или финансированием со стороны спонсоров, что вряд ли не отразится на редакционной политике.

"Поэтому когда мы с вами говорим о независимой, бескомпромиссной, чистой журналистике, то это что-то из разряда, я не знаю... А посмотрите, какие проплаченные статьи в New York Times, какие проплаченные статьи есть в The Economist, тупо проплаченные. И это видно даже. Ты читаешь ту статью и у тебя на зубах зависают. те мысли, которые они там высказывают. Чисто проплаченные мысли. А по другому как в журналистике выжить?А никак. Поэтому когда я слышу сейчас – "Хорошо, что прекратилось финансирование украинской журналистики" – кто теперь этим журналистам будет платить?.. Олигархи, политические партии? Вы хотите независимости журналистики в этих условиях? Нет, не будет, ее нет нигде в мире", – добавил Пендзин.

При этом, по его словам, программы, связанные с выживанием людей, финансировавшихся по программе USAID, никто не останавливал.

"То есть гуманитарная помощь по USAID, которая была, сейчас просто переходит под финансирование Госдепа. Это то, с чем шел Трамп. Он обещал сделать серьезный анализ направлений расходования американских средств на международные программы. Вот что он и сделал. Это средства налогоплательщиков Америки. Он вправе это сделать? Вправе. Так почему мы так сильно возмущаемся?" – подчеркнул Пендзин.

Экономист добавил, что, по имеющейся у него информации, продолжаются программы по восстановлению украинской энергетики после российских обстрелов, а поставки вооружений Украине администрацией президента США приостанавливались всего на три дня.

"То есть вещи, от которых зависит выживание Украины, работают. Во-первых, я бы не очень сильно преувеличивал в данной ситуации трагедию от прекращения финансирования USAID. Мы уже услышали от наших чиновников, что по ряду направлений, которые важны для Украины – с точки зрения протезирования, с точки зрения поддержки малообеспеченных, с точки зрения гуманитарной помощи – если там будут определенные проблемы, правительство будет подставлять плечо и финансировать со своей стороны тоже. Так что как раз этот сегмент, я думаю, будет закрыт. А что касается других программ, это вопрос. И как выживать дальше, люди будут решать уже исходя из того, насколько быстро будет возобновлено финансирование и будет ли оно возобновлено вообще", – резюмировал экономист.

Напомним, ранее стало известно, что Госдеп США взял полный контроль над USAID: агентство возглавил лично госсекретарь Марко Рубио. Причиной перемен названо то, что USAID "давно отклонилось от своей первоначальной миссии ответственного продвижения американских интересов за рубежом".

Поэтому, считают в Белом доме, значительная часть финансирования USAID не отвечает основным национальным интересам Штатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!