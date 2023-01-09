''Верили, что здесь 5 тыс. нацистов!'' В ОП рассказали, как на самом деле происходили переговоры с посланниками Путина

Члены российской делегации, которые вели переговоры с Украиной в первые месяцы полномасштабной войны, действительно верили, что в Украине есть группа нацистов. Они были убеждены, что везде, где идут тяжелые бои, воюет "Азов", "Торнадо" или "Айдар" – в общей сложности примерно 5 тысяч человек – и если их уничтожить, то никто не будет сопротивляться.

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О ходе переговоров в интервью телеканалу "Рада" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал членов делегации от государства-торориста "пластиковыми" фигурантами, приехавшими просто передать ультиматум, который украинская сторона воспримет серьезно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Нам нужно было показать, что такое Украина, а это – формат поведения, доминирования. Мы должны были сломать формат общения, так же как ВСУ ломали план наступления, уничтожая на севере россиян. На переговорном процессе все пошло не по плану. Они приехали и думали, что зачитают капитуляционный ультиматум, и здесь будет делегация, которая к этому отнесется серьезно", – рассказал Подоляк.

Он пояснил, что украинские переговорщики имели мандат президента Владимира Зеленского, которым был четко очерчен вектор беседы – "никаких ультиматумов – ведите разговор для того, чтобы понять психологическое состояние этих людей".

"Мы поняли, что эти люди неадекватны. Я не о психической составляющей, а об информационной. Они верили, что здесь 5 тысяч нацистов, которых нужно уничтожить, и все упадет. Они искренне верили, что везде, где идут боевые действия, воюет "Азов", "Торнадо" или "Айдар". Они верили, что здесь оскорбляют русскоязычных. Люди живут в другой реальности и все. Мы поговорили и достаточно быстро все поняли", – объяснил советник ОП.

"Мы должны сделать так, чтобы все поняли, что Россия – это Эритрея, только частично на европейском континенте. И это еще одна миссия. Сейчас повестка дня изменена, наши партнеры говорят, что Россия – это военный преступник. Финал этой войны будет другим, чем в 2014 году и РФ сядет на скамью подсудимых", – уверен Подоляк.

Он подчеркнул, что России не нужен мир, агрессор хочет капитуляции Украины, однако наше государство не будет рассчитываться жизнью людей, своей экономикой или территорией.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны. Помощь нашей стране также способна понизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику.

По словам советника главы ОП, скорейшая передача ВСУ от партнеров государства бронетехники и ракет повышенной дальности позволит локализовать войну на временно оккупированных территориях и не допустить ее разрастания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Подоляк описал три составляющие, необходимые для лишения России права вето в Совбезе ООН и дальнейшего ее исключения из этой организации. Это консолидация усилий демократических стран, информационное давление и правильно выбранный момент;

– в Офисе президента Украины заявили, что России, развязавшей войну против нашей страны, не помогут ни мобилизация, ни поиски снарядов, ни переговоры с Ираном или угрозы. Цель Украины – защита своей территории и выход на границы 1991 года.

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