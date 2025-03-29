Вэнс заявил о действенности энергетического перемирия в Украине и анонсировал новые шаги

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался об эффективности так называемого энергетического перемирия. По его убеждению, на сегодняшний день якобы удалось достичь прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

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Вэнс заявил, что сейчас уже можно говорить о "невероятном прогрессе". Об этом вице-президент Соединенных Штатов заявил во время пресс-конференции на американской авиабазе Питуффик в Гренландии.

Согласно заявлению Вэнса, в США считают, что энергетическое перемирие действует. Вице-президент подчеркнул, что удалось достичь "невероятного прогресса".

Также он добавил, что есть возможность "реального мирного урегулирования". В частности, Вэнс отметил, что в скором времени будет достигнуто решение о "коммерческом прекращении огня в Черном море". По его словам, после перемирия на море США начнут предпринимать дальнейшие шаги по прекращению огня.

"Мы, очевидно, имеет прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", – заявил Венс.

Напомним, 27 марта оккупанты массированно ударили по Херсону, вследствие чего в городе частично исчезло электроснабжение, есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен именно по объекту энергетики в облцентре.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия 28 марта 2025 провела комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрела были повреждены газодобывающие мощности, что является нарушением договоренностей не наносить удары по энергоструктурам стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. Однако российские атаки не прекратились.

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