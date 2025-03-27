'Сегодня был обстрелян объект энергетики в Херсоне': Зеленский рассказал, как Россия соблюдает 'энергетическое перемирие'. Видео

Россия 27 марта повредила объект энергетики в Херсоне – и это ответ, как страна-агрессор относится к прекращению огня по этой инфраструктуре. Украина имеет все необходимые доказательства и передаст их в Вашингтон, ведь на это должна быть реакция и действия Соединенных Штатов.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 27 марта на пресс-конференции в Париже, отвечая на журналистский вопрос. Глава государства отметил: сейчас, по мнению США, "тишина" на море и в энергетике работают.

"Я считаю следующее. Два дня назад была ночь, когда ударов по энергетике не было. Сегодня (27 марта. – Ред.) была повреждена энергетика в городе Херсон российской артиллерией. Вот так оно "работает"… И поэтому, по моему мнению, если сегодня было нарушение… должна быть реакция Соединенных Штатов в действиях", – подчеркнул он.

Украинская сторона ясно понимает, куда были вражеские выстрелы.

"Поверьте, за три года войны мы все четко видим: чем они стреляют, с доказательствами, с footage, с видео – со всем. У нас все это есть. Мы все это подготовим (министр обороны получил от меня этот приказ), это подготовится и передастся Соединенным Штатам Америки. И после этого мы ожидаем реакцию США – так, как они нам говорили, что они будут на нарушение реагировать", – сообщил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, днем в четверг, 27 марта, российская террористическая армия устроила массированный обстрел центральной части Херсона. Враг атаковал областной центр из тяжелой артиллерии. В результате ударов погибли мужчина и женщина, также есть раненые.

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