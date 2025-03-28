Россия атаковала газовые объекты в Украине: Зеленский – о нарушении Путиным договоренностей и есть ли реакция США

Страна-агрессор Россия 28 марта 2025 провела комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрела были повреждены газодобывающие мощности, что является нарушением договоренностей не наносить удары по энергоструктурам стран. Хотя Соединенным Штатам – посреднику в переговорах Украины и РФ – указанная информация донесена, реакции от американской стороны еще нет.

Видео дня

Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что американцам передана вся имеющаяся информация.

"После договоренностей во второй встрече в Джидде я четко сказал Умерову: "Кто осуществляет мониторинг?" Американская сторона по этому поводу планирует провести консультации внутри, с Саудовской Аравией, с Турцией и Европой. С учетом нашего опыта, РФ всегда нарушала договоренности", – отметил президент.

Он подчеркнул, что пока по поводу удара 28 марта, "пока комментариев от США нет".

"Мы четко говорим, где РФ нарушила свои обязательства, куда попала. Я просил Умерова передать американской стороне все доказательства срыва этих обязательств, которые брала на себя США", – сказал Владимир Зеленский.

"Была инициатива, что Саудовская Аравия может мониторить безопасность энергетических объектов, но у них нет средств", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже в восьмой раз с начала 2025 года устроила комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрела повреждены газодобывающие мощности.

Как отметили в "Нафтогазе Украины", эта атака стала 18-й с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а цель врага остается неизменной - нарушить работу энергосистем страны, даже несмотря на постоянно нарушающее "энергетическое перемирие".

По словам президента Владимира Зеленского, 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. Однако российские атаки не прекратились.

Атакой на энергетику украинский лидер назвал и удар по Херсону накануне – кроме того, что были убиты мирные люди, была повреждена энергетическая инфраструктура города. Поэтому в областном центре и рядом с ним у людей пропало электричество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!