Вениславский объяснил, возможны ли выборы в Украине во время войны

Народный депутат Федор Вениславский подчеркнул, что по поводу легитимности действующего президента Украины не может быть сомнений, ведь согласно Конституции в условиях войны в стране выборы невозможны. Нельзя проводить голосование и с точки зрения обеспечения безопасности украинских граждан.

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Об этом представитель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в интервью OBOZ.UA. В первую очередь ответил, почему в Конституционном суде так и не разъяснили ситуацию с выборами в условиях военного положения.

"Для того чтобы он разъяснял любые вопросы, к нему должен обратиться соответствующий субъект права на конституционное представление или конституционное обращение. По моей информации, никакого обращения в Конституционный суд о разъяснении или признании каких-либо положений законов или тех или иных норм неконституционными не было", – отметил парламентарий.

Он добавил: есть очевидная норма Конституции, которая говорит о том, что в условиях военного положения выборы проводиться не могут. После того, как ряд украинских экспертов и спикеров донесли эту позицию, основанную на Конституции, она была озвучена западным партнерам – и вопрос был снят.

Нардеп указал, что речь идет о статье 108 Конституции Украины, говорящей о том, что президент продолжает выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины.

"Это означает, что никаких сомнений в легитимности нынешнего президента нет и быть не может", – подчеркнул Вениславский.

По его словам, украинцам нужно ждать окончания войны. Потому что без отмены правового режима военного положения президентские, парламентские и местные выборы проводить нельзя.

"Вообще это очень опасно. Во-первых, мы не сможем обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса, и не только в прифронтовых зонах. Даже в Киеве избирательные участки могут стать мишенью агрессора", – отметил нардеп.

Не менее важно и то, что более миллиона избирателей – это военнослужащие, выполняющие боевые задания. Невозможно обеспечить им голосование, как и беженцам.

Кроме того, этот процесс предусматривает разные формы предвыборной агитации, деятельность политических партий, свободу средств массовой информации. Обеспечить это на прифронтовых территориях сложно. А обеспечить участие в выборах граждан, находящихся на временно оккупированных территориях, – невозможно.

"То есть если проводить выборы до завершения войны, всегда будут желающие поставить их итоги под сомнение. Любые органы власти, сформированные после выборов во время войны, могут быть нелегитимными", – подытожил Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что никто не согласится на длительную войну, которая будет продолжаться еще долгие годы. Однако если она все же затянется, государство будет искать решения для проведения выборов.

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