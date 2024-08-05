Смена правительства в условиях войны невозможна, как и проведение выборов, и дело здесь не только в Конституции. Интервью с Вениславским

О том, почему Верховная Рада не проголосовала за запрет УПЦ МП, когда ждать кадровых изменений в правительстве, а также о том, почему в условиях военного положения нельзя не только проводить выборы, но и менять премьер-министра, в интервью ю OBOZ.UA рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Видео дня

– Обсуждение законопроекта о запрете УПЦ МП чуть не вызвало парламентский кризис и раскол монобольшинства. Почему?

– Несмотря на то что законопроект не запрещает прямо УПЦ МП, а только те религиозные организации, центр управления которыми находится в стране-агрессоре, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Это уже геополитика на религиозной основе. И, к сожалению, в парламенте есть определенное количество пророссийски настроенных депутатов.

Сам законопроект хороший, адекватный. Он полностью отвечает Конституции Украины и соответствует всем международным нормам в области свободы совести. Кстати, все международные акты предусматривают возможность ограничения права на деятельность религиозных организаций, если это происходит в интересах общественной безопасности, обеспечения прав и свобод человека.

– Что у нас будет с кадровыми решениями по Кабмину, будут ли в конце августа назначены новые министры?

– Думаю, что в краткосрочной перспективе будет поднят вопрос о назначении на вакантные должности в тех министерствах, где сейчас не полноценные министры, а временно исполняющие обязанности. Этот вопрос точно будет поднят, об этом говорил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Но все зависит от того, будет ли представление на вакантные должности премьер-министра. На сегодняшний день его нет.

– Проясните свою позицию с невозможностью увольнения премьера во время войны. Почему?

– Закон о военном положении предусматривает, что во время войны полная смена Кабинета министров невозможна. Это резонно: может посыпаться вся исполнительная вертикаль власти, что во время войны очень опасно. А увольнение премьер-министра автоматически по Конституции влечет за собой полное изменение состава правительства.

– Почему в Конституционном суде так и не разъяснили ситуацию с выборами в условиях военного положения?

– Для того, чтобы Конституционный суд Украины разъяснял какие-либо вопросы, к нему должен обратиться соответствующий субъект права на конституционное представление или конституционное обращение. По моей информации, никакого обращения в Конституционный суд о разъяснении или признании каких-либо положений законов или тех или иных норм неконституционными не было.

– Западные партнеры перестали муссировать эту тему. Им удалось объяснить ситуацию?

– Здесь очевидна норма Конституции, которая говорит о том, что в условиях военного положения выборы проводиться не могут. После того, как ряд украинских экспертов и спикеров свою позицию, основанную на Конституции, западным партнерам озвучили, у них все вопросы были сняты. Статья 108 Конституции Украины говорит о том, что президент продолжает выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Это означает, что никаких сомнений в легитимности нынешнего президента нет и быть не может.

– Что делать с выборами, если война затянется еще на несколько лет?

– Ждать окончания войны. Без отмены правового режима военного положения президентские, парламентские, местные выборы проводить нельзя. Вообще, это очень опасно. Во-первых, мы не сможем обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса, и не только в прифронтовых зонах. Даже в Киеве избирательные участки могут стать мишенью агрессора.

Во-вторых, более миллиона избирателей – это военнослужащие, которые выполняют боевые задачи. Как им обеспечить голосование? Как будут голосовать беженцы, как будет происходить агитация – тоже непонятно. Избирательный процесс предполагает различные формы предвыборной агитации, деятельность политических партий, свободу средств массовой информации. А как это обеспечить на прифронтовых территориях? Как обеспечить участие в выборах наших граждан, находящихся на временно оккупированных территориях?

То есть если проводить выборы до завершения войны, всегда будут желающие поставить их итоги под сомнение. Любые органы власти, сформированные после выборов во время войны, могут быть названы нелегитимными.