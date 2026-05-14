Венгрия впервые выразила России протест из-за удара по Украине, – Орбан

Утром 14 мая российский посол Евгений Станиславов явился в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с обстрелом Украины войсками ВС РФ. Будапешт впервые с начала полномасштабной войны применил дипломатические механизмы, осуждая действия оккупационной армии.

Видео дня

Как передает Telex, Станиславов зашел в здание МИД ориентировочно в 11:30 четверга. Его разговор с венгерскими коллегами длился примерно полчаса.

После беседы глава внешнеполитического ведомства Анита Орбан (однофамилица бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана) опубликовала видео в Facebook, в котором подтвердила встречу. Будапешт выразил Москве протест.

Министр осудила удары российских военнослужащих по мирным жителям Украины, в частности жителям Закарпатской области.

"В связи со вчерашним обстрелом Закарпатья я вызвала посла России в Будапеште в Министерство иностранных дел. Наша встреча только что завершилась. Я еще раз подчеркнула, что правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение и требует немедленного прекращения агрессии против гражданского населения. Я сказала послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что сейчас атакуют и Закарпатье, где проживают венгры", – заявила Орбан.

Россиянину также передали, что его государство должно сделать все для немедленного прекращения огня и скорейшего длительного завершения войны.

Подчеркнем: российского посла впервые вызвали "на ковер" в венгерский МИД. Правительство Виктора Орбана с начала большой российско-украинской войны ни разу не выражало протест России из-за ее террористических обстрелов. Правительство Петера Мадьяра уже на пятый день после официального назначения заявило о своей позиции.

Что предшествовало

Анита Орбан отреагировала на российские атаки по Закарпатью 13 мая. Тогда она заявила, что власти Венгрии находятся на постоянной связи с генконсулом и запрашивают информацию о ситуации на местах.

"Мы глубоко осуждаем атаку и надеемся, что никто не пострадал", – сказала министр.

Как писал OBOZ.UA:

– Войска страны-агрессора в среду, 13 мая, совершили самый масштабный дроновый обстрел Закарпатской области с начала полномасштабного вторжения. Под удар попали объекты критической инфраструктуры в нескольких районах.

– В целом по Украине 13–14 мая оккупанты запустили 1567 БпЛА и 56 ракет различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!