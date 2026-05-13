'Мы решительно осуждаем': новая глава МИД Венгрии отреагировала на удар России по Закарпатью

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в среду, 13 мая, осудила массированную атаку РФ против Украины, во время которой беспилотники залетели даже в Закарпатскую область. Она четко указала, кто ответственен за обстрел украинской инфраструктуры.

Об этом Анита Орбан заявила в своем видеозаявлении перед первым заседанием правительства "Тисы". Видеоролик опубликовало венгерское интернет-издание Telex.

Министр иностранных дел Венгрии отметила, что на момент записи видео атака российских беспилотников все еще продолжалась на Закарпатье, и на тот момент им было известно о попадании БпЛА в объекты энергетической и транспортной инфраструктуры возле Свалявы и в Ужгороде.

"Продолжается российская дроновая атака. Когда мы записываем это видео, нам известно о пяти ударах дронами – два возле Свалявы, один в Ужгороде... Тот, что в Сваляве, нанес удар по трансформатору и железнодорожной станции, тот, что в Ужгороде, попал в промышленный объект", – заявила Анита Орбан.

По ее словам, власти Венгрии находятся на постоянной связи с генконсулом и запрашивают информацию о ситуации на месте.

"Мы глубоко осуждаем атаку и надеемся, что никто не пострадал", – заявила министр.

Анита Орбан добавила, что правительство Венгрии рассмотрит произошедшее на заседании и будет информировать общественность о развитии событий.

Напомним, новое венгерское правительство приняло присягу накануне, 12 мая, что обозначило окончательное завершение "эпохи Виктора Орбана".

В среду, 13 мая Россия осуществила комбинированный воздушный удар по критическим объектам в Украине. На местах прилетов возникли пожары, есть жертвы и раненые.

В частности, РФ устроила самый массовый обстрел Закарпатья с начала полномасштабной войны. Под удар попали объекты критической инфраструктуры в нескольких районах области.

