Венгрия профинансирует армию Ливана вместо Украины: Сийярто сделал лицемерное заявление о национальных интересах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт направит помощь армии Ливана вместо Украины. Речь идет о средствах из Европейского фонда мира, часть которого Венгрия продолжает блокировать для выделения Киеву.

Об этом Сийярто заявил 14 ноября. Такую позицию он объяснил интересами национальной безопасности Венгрии.

"Ливан может рассчитывать на нас", – говорится в подписи к видео министра в Facebook.

Так, по словам Сийярто, интересы нацбезопасности его страны связаны с поддержанием мира на Ближнем Востоке. Именно поэтому Венгрия выделит Ливану 1,5 млн евро и не будет использовать свою долю Фонда для передачи вооружения украинской армии.

"Интересы национальной безопасности Венгрии – это мир на Ближнем Востоке. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины", – отметил дипломат.

Ранее Сийярто призвал прекратить финансирование Украины из-за сообщений о коррупционных схемах в сфере энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе нет единства относительно войны в Украине. По его словам, все европейские страны считают, что Киев может победить на поле боя, и только в Будапеште думают иначе.

