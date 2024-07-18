Сдержать и наказать Орбана: что затеяли еврочиновники и смогут ли они "сломать" трампо-путинского союзника

В Европе не утихает шум вокруг самопровозглашенной "миротворческой миссии" в Москву, Пекин и Вашингтон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его заявлений, которые были сделаны без разрешения ЕС. Особенно болезненным для союза стал визит в РФ.

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Юридическая служба Евросоюза подчеркнула, что несанкционированная инициатива Орбана нарушила договоры ЕС, обязывающие все страны-члены осуществлять внешнеполитическую деятельность "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности".

"Поездка в Москву была политической ошибкой... За десять лет я никогда не видел столь жесткой реакции 26 других стран на действия одной страны", – заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В ЕС поставили своей целью не ограничиваться словесным осуждением, а наказать Венгрию чем-то более существенным и болезненным. Но пока выходит сложно. Некоторые политики выступили за то, чтобы лишить Будапешт нынешнего председательства или, как минимум, ограничить его несколькими месяцами, досрочно передав полномочия Польше, которая официально должна заступить на "вахту" только в январе 2025 года. Но очень скоро от этой идеи пришлось отказаться. В Еврокомиссии признали, что Европейский суд почти наверняка вынесет решение против таких шагов, да и "другие страны опасаются создания прецедента".

О том, как Евросоюз пытается сдержать и наказать Венгрию и ее лидера Орбана, – в материале OBOZ.UA.

"Самопровозглашенное миротворчество"

В начале июля Виктор Орбан объявил о своей "мирной миссии" и посетил поочередно Киев, Москву и Пекин, где провел встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, российским диктатором Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Зеленскому и Путину Орбан предложил подумать о прекращении огня. По итогам переговоров премьер Венгрии сообщил, что позиции Москвы и Киева "очень далеки друг от друга и нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны". При этом Китай и США Орбан назвал ключевыми странами в создании условий для установления мира в Украине.

После того, как Орбан переговорил о мире еще и с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в письме к Шарлю Мишелю он призвал к возобновлению дипломатических отношений с РФ и переговоров с Китаем о мирной конференции по урегулированию конфликта в Украине. Орбан также считает, что Трамп, в случае победы на выборах президента США, может стать посредником в проведении мирных переговоров. В этой связи он призвал европейские страны запустить собственную мирную инициативу, не дожидаясь, когда США пройдут президентские выборы.

В ЕС раскритиковали поездку Орбана в Москву, отметив, что у него не было мандата на переговоры с российским диктатором Путиным от имени союза. В юридической службе Евросоюза считают, что поездка Орбана в РФ противоречит соглашениям, заключенным странами ЕС. Согласно оценке юристов, Орбан нарушил союзные договоры, запрещающие какие-либо действия, способные "поставить под угрозу достижение целей" ЕС. Также он нарушил "правовое положение, призывающее всех членов организации осуществлять внешнеполитическую деятельность исключительно в духе лояльности и взаимной солидарности".

Давление началось

Европейские законодатели не имеют формальной возможности лишить Венгрию права голоса, но все же стремятся оказывать политическое давление на Брюссель, чтобы тот принял более жесткие меры в отношении Будапешта.

Так, 63 депутата Европарламента обратились к президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберту Мецоли, заявив, что премьер-министр Венгрии "уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью Председателя Совета".

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай. Обращение подписали законодатели многих политических групп в ассамблее ЕС, включая правоцентристскую Европейскую народную партию — крупнейшую фракцию парламента, а также социалистов, либералов, европейских консерваторов и реформистов и "зеленых".

Юридические нормы для реального наказания отсутствуют

Но, кажется, кроме морально-политического давления, более действенные юридические инструменты ЕС не могут задействовать против Венгрии и Орбана. Об этом рассказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

"Мы не можем лишить Венгрию председательство. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не соглашаемся с политикой господина Орбана", - подчеркнула чиновник.

По ее словам, доверие внутри блока к венгерскому премьеру упало до нуля. И, несмотря на любые свои действия, Виктор Орбан не сможет нанести вред внутри Европейского союза, заверила Юрова. Вице-президент Европейской комиссии отметила, что ЕС уже постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется 1 января 2025 года.

Евросоюз будет бойкотировать мероприятия, инициированные Венгрией

Своеобразная разминка процесса обструкции произошла, когда Будапешт, как председательствующая страна в ЕС, принимал встречу по вопросам конкурентоспособности, на которую только 6 из 26 стран ЕС отправили своих министров. Германия, заявившая на мероприятие своего госсекретаря по экономическим вопросам, в последнюю минуту сменила его на чиновника еще более низкого ранга. Франция направила директора европейского департамента МИД. А Литва совсем не стала никого специально отправлять, отправив на встречу своего посла в Венгрии.

После такого начала в ЕС уже заявили о готовности применять подобную практику и дальше. К слову, к такому перевоспитанию Орбана готовы уже присоединиться большее количество стран, среди которых Швеция и Финляндия.

Так, министры иностранных дел ЕС намерены пренебречь приглашением Венгрии, организующей 28-29 августа в Будапеште собственный саммит по иностранным делам. Для Орбана это отличная возможность попытаться сформировать внешнеполитическую повестку дня блока и оказаться в центре внимания союза. Но после того, как Орбан помешал оказанию помощи Украине, а также после его "самозванных мирных визитов" в Путин и Си, многие министры иностранных дел стран-членов ищут способ избежать очередного, по их мнению, пропагандистского шоу Орбана.

Планируется, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на "официальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана. Бойкотируя саммит по иностранным делам, министры надеются ограничить троллинг со стороны Венгрии, который в последнее время зашел значительно дальше определенных красных линий. Еврокомиссия также попросила своих комиссаров не посещать встреч министров в Венгрии. Таким образом, бойкотируя важную для Орбана встречу, Евросоюз стремится послать четкий сигнал – Венгрия не должна говорить от имени ЕС, в противном случае, говорить перестанут с ней.

Реакция будет только усиливаться, если Венгрия не изменит свою политику

Виктор Орбан, как опытный политик, чувствует, что настроенность США такова, что в следующем году политика относительно поддержки Украины может резко измениться. Поэтому именно сейчас наступает острая необходимость закрыть вопрос о прекращении войны и начале мирных переговоров. Что касается коммуникации с Трампом, конечно, что у Орбана она была уже давно отлажена, он ею гордится. Экс-президенту США импонирует его преданность и его желание следовать всему, что говорит бывший американский президент, а сейчас реальный кандидат на победу на выборах в США. Не исключено, что Орбан и начал свою миротворческую активность именно с благословения Трампа и его окружения, но не с благословения администрации Байдена, руководства Европейского Союза и самой Украины. И конечно, что Орбан хочет показать свою эффективность Трампу в том, что он может быть полезен в решении столь важного вопроса", – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, на сегодняшний день есть три трека, на которые Орбан ориентировался – Трамп, Москва и Пекин. И вот получилась ситуация, когда он приехал в Киев, все нормально отреагировали. Начинать свое председательство в ЕС с посещения Украины – это нормально. Но после этого миротворческий маршрут Орбана стал неприемлем для союза. Он получил предупреждение ни в коем случае этого не делает, которое проигнорировал.

Сегодня Брюссель начал размышлять о ведении определенных ограничительных действий по Венгрии. Александр Левченко считает, что санкции в отношении венгерского председательства вряд ли будут применены, пройдет эти полгода по намеченному плану.

"С юридической точки зрения ЕС не был готов к тому, что Венгрия может себя так вести. Никто даже не мог предположить, что такое возможно. И все же Евросоюз решил показать официальному Будапешту неприятие его политики. Поэтому широко обсуждается вопрос снижения уровня представительства на мероприятиях, которые будет проводить Венгрия как председательствующая страна, а некоторые мероприятия даже бойкотировать. А это уже серьезные имиджевые потери для Орбана. Ты дождался председательства, запланировал важный форум, а на него никто не приехал. Хорошего, конечно, мало.

Мы также видим, что уже есть определенная реакция и другого плана. Например, когда на днях выбирали заместителей председателя Европарламента Роберты Мецоли, а их больше 10, ни один не был избран от группы Орбана, которую он сформировал в Европарламенте. Хотя его блок – третий по численности. То есть реакция есть, и она будет только усиливаться, если Венгрия не изменит свою политику", – отметил Александр Левченко.