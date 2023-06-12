Венгрия должна быть ограничена в ЕС и НАТО: европейские чиновники призывают действовать решительно

Пока Украина отчаянно противостоит агрессивному нашествию со стороны Российской Федерации, правительство соседней Венгрии снова пытается протащить пророссийские нарративы в информационное поле Украины и Европы. Так, появляются сообщения, в частности, что Венгрия готовит провокацию с участием украинских военнопленных, которые она якобы смогла получить из России в обход украинских государственных органов. Поэтому в Европе все более настойчиво озвучиваются мысли о том, что действия действующего венгерского правительства полностью выпадают из контекста международной политики европейских и евроатлантических институций, что ставит под сомнение место Венгрии в них.

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Европарламент принял резолюцию о нецелесообразности председательства Венгрии в Совете ЕС

Так, еще в начале июня этого года Европарламент официально выразил сомнение в способности Венгрии председательствовать в ЕС, приняв резолюцию, где была выражена "серьезная обеспокоенность" позицией Венгрии в перспективе ее будущего председательства в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года. В ходе пленарных дебатов по ситуации с верховенством права в Венгрии европейские парламентарии приняли соответствующий текст резолюции 442 голосами "за", 144 голоса было отдано "против" и 33 депутата воздержались. Главное беспокойство, судя по тексту резолюции, вызывает "несоответствие политики Венгрии законодательству и ценностям ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества".

Кроме того, резолюция осуждает "антиевропейские акции" венгерского правительства, призванных отвлечь внимание от системной коррупции и несоответствия страны европейским ценностям. Также она призывает официальный Будапешт воплощать международные стандарты на выборах, в том числе на предстоящие выборы в Европарламент в 2024 году.

Звучат предложения по исключению Венгрии из НАТО

В то же время схожие мнения о нецелесообразности членства Венгрии в НАТО также высказываются в Европе, в частности в интервью СМИ экскомандующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака. Польский генерал открыто заявляет о том, что за полтора года войны в Украине у Венгрии было достаточно времени, чтобы определиться – она на стороне Альянса или России.

"Если Венгрия есть на стороне Путина, то ей нужно показать "желтую карточку" и сказать так: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО. Не может быть так, что Венгрия терроризирует весь Альянс, нужно прервать венгерский шантаж в НАТО. Если Орбан хочет шантажировать НАТО, так что Венгрию нужно исключить из Альянса", – подчеркнул Скшипчак.

Также, по его словам, в Альянсе не может быть стран, играющих на стороне обеих сторон. НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир. Будапешту нужно дать понять: либо он из НАТО, либо против.

"В противном случае такая Венгрия не нужна Альянсу, она является для Организации политическим и экономическим бременем. Для стран с такой позицией, как у Орбана, не может быть места в Альянсе", – отметил польский генерал.

Деструктивная позиция венгерского правительства – следствие коррупционных связей Орбана с Россией

Следовательно, итоги деструктивной деятельности Венгрии с момента полномасштабного вторжения России в Украину можно свести к следующим основным главным пунктам. Во-первых, Будапешт сохраняет тесные политические и экономические отношения с РФ, блокируя введение некоторых санкций против России, а также выделение средств Евросоюза для помощи Украине. Во-вторых, Венгрия, несмотря на членство в НАТО, отказывается помогать Украине своими запасами военной техники и боеприпасов, хотя достаточно советских образцов оружия со времен пребывания в Организации Варшавского договора. В-третьих, страна находится в почти постоянном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров относительно независимости судебной власти, свободы прессы, гражданского общества и верховенства права, не говоря уже об откровенно антиукраинской риторике Будапешта.

Следует заметить, что данная политика венгерского правительства далеко не полностью поддерживается венгерским населением, а скорее следствием коррупционных связей с Россией верхушки правящей партии "Фидес" и премьер-министра Виктора Орбана лично. Социологические опросы жителей Венгрии свидетельствуют о достаточно устойчивой антипатии к путинскому режиму и осуждению войны, но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы "Фидес" потерял свою электоральную поддержку.

Поэтому лучшим способам "поставить на место" Венгрию будет резкое сокращение финансовой и экономической помощи со стороны Евросоюза, что быстро и негативно должно сказаться на слабой венгерской экономике. Например, в апреле 2023 года лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов демократии, верховенства права и соблюдения прав человека. Более решительные шаги по ограничению или угрозе исключения Венгрии из ЕС, НАТО и других европейских институтов могут существенно подорвать поддержку правительства Орбана в стране, а в идеале – привести к его отставке. Только приход к власти в Венгрии проевропейской оппозиции может склонить эту страну в сторону поддержки Украины, в противном случае пророссийский "агент влияния" Орбан продолжит саботировать консолидированную деятельность ЕС по противодействию российской агрессии.