'Великая грусть': Папа Римский прокомментировал отказ России от перемирия на Рождество

Папа Римский Лев XIV высказался об отказе России относительно перемирия на Рождество, 25 декабря. Он подчеркнул, что испытывает "большую грусть" из-за решения страны-агрессора.

Об этом сообщает Reuters. Свое мнение понтифик высказал во время разговора с журналистами вблизи своей резиденции в Кастель-Гандольфо, Италия.

"Среди вещей, которые вызывают у меня большую грусть, это то, что, очевидно, Россия отказала в просьбе о прекращении огня", – подчеркнул Папа.

Он еще раз обратился к людям доброй воли "с просьбой уважать хотя бы Рождество как день мира" и отметил, что возможно это изменит ситуацию

"Возможно, они нас послушают, и во всем мире будет по меньшей мере 24 часа, день мира", – сказал понтифик.

Что предшествовало

В середине декабря канцлер Германии Фридрих Мерц предложил установить "режим тишины" в Украине. По его словам, такое перемирие можно было бы устроить хотя бы во время Рождества – если у россиян еще осталась хоть какая-то человечность.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает вариант перемирия и отвергает даже временное прекращение боевых действий.

"Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие – это передышка, очередной обман, очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир", – сказал Песков.

Позже Мерц раскритиковал отказ Кремля, добавив, что реакция российского лидера является проявлением цинизма и жестокости. Канцлер отметил, что дипломатические усилия последних дней были максимально интенсивными, но ответ Путина на публичную просьбу о временном прекращении огня "не имеет равных по цинизму и жестокости".

Как писал OBOZ.UA, ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что политика президента США Дональда Трампа подрывает единство США и Европы. Такое мнение понтифик высказал прокомментировав недавние слова главы Белого дома, который отметил, что Европа приходит в упадок и имеет "слабых" лидеров.

