Поддерживают ли немцы усиление международной поддержки Украины на фоне войны: опрос показал настроения

Более половины граждан Германии считают, что Запад должен активнее поддерживать Украину в войне против России. Чаще всего немцы выступают за сочетание военной и финансовой помощи, чтобы заставить Кремль пойти на прекращение огня.

Результаты исследования сообщает издание Bild, ссылаясь на институт INSA. Исследование было проведено на фоне продолжающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Согласно опросу, 52% респондентов в Германии поддерживают идею усиления помощи Украине со стороны западных стран. Большинство из них считают оптимальным формат, сочетающий военную и финансовую поддержку, тогда как по 12% выступают за помощь исключительно деньгами или только вооружением. Против дальнейшей поддержки Украины высказались 35% опрошенных.

Самый высокий уровень солидарности с Украиной зафиксирован среди избирателей Социал-демократической партии Германии – 74% из них поддерживают помощь. Среди сторонников CDU/CSU и "Зеленых" этот показатель составляет около 70%, а среди избирателей Левой партии – 52%. В то же время электорат AfD и BSW преимущественно настроен скептически: 65% их избирателей выступают против как военной, так и финансовой помощи Украине.

Опрос также показал изменение в настроениях относительно безопасности в Европе. Хотя 54% немцев до сих пор опасаются, что Россия может атаковать одну из стран НАТО после Украины, этот показатель уменьшился на восемь процентных пунктов по сравнению с сентябрем прошлого года. В то же время количество тех, кто не чувствует такой угрозы, выросло до 34%.

Наибольшие опасения относительно возможного нападения РФ на государства Альянса демонстрируют избиратели SPD и "Зеленых", тогда как среди сторонников AfD и BSW такие страхи разделяет лишь около трети опрошенных.

