'Запудривание мозгов': у Путина сделали циничное заявление о перемирии на фронте

Страна-агрессор Россия не рассматривает вариант перемирия в войне против Украины. Москва отвергает даже временное прекращение боевых действий, используя жесткие формулировки.

Такое заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прозвучало в эфире российского Первого канала на фоне международных дискуссий о возможных дипломатических шагах и прекращении огня.

Позиция Кремля

По словам Пескова, Россия выступает против любого перемирия на фронте и якобы стремится только к так называемому полноценному миру. Он заявил, что временное прекращение огня, по его мнению, только затянет войну и введет всех в заблуждение. Представитель Кремля также связал возможные инициативы со стороны Украины со стремлением добиться паузы в боевых действиях.

"Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие – это передышка, очередной обман, очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир", – сказал Песков.

Детали заявления Пескова

Отдельно пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявления украинских властей о возможном референдуме по вопросу территорий. По его словам, такие сигналы могут быть попыткой создать условия для паузы на фронте, на что Москва, как он отметил, не согласится. Комментарии прозвучали на фоне обсуждений западных инициатив относительно путей урегулирования войны в Украине.

На этом же информационном фоне накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть проведение выборов во время войны при условии предоставления гарантий безопасности со стороны партнеров, в частности США и ЕС. Речь шла о временном прекращении боевых действий на период избирательной кампании и голосования.

Напомним, ранее Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область. Глава государства в честь Дня Сухопутных войск Украины побывал у военных в Купянске, где вручил им государственные награды.

Как сообщал OBOZ.UA, президент выступил на заседании "коалиции желающих", акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

