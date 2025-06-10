Важный гуманитарный акт: Зеленский сообщил о возвращении из плена раненых воинов. Фото и все подробности

Украина 10 июня вернула из вражеского плена еще группу своих воинов. Это произошло в рамках второго этапа 66 обмена военнопленными, о проведении которого была достигнута договоренность на переговорах в Стамбуле.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На этот раз удалось вырвать из российских застенков раненых и тяжело раненых защитников, нуждающихся в немедленной медицинской помощи, среди них – и защитники Мариуполя.

"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт. Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта", – отметил глава государства.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

"Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез. Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе", – говорится в сообщении.

Как и накануне, когда состоялся первый этап обмена, количество защитников, которые возвращаются домой, пока не разглашается – для того, чтобы обмен, о котором удалось договориться, состоялся согласно плану.

После завершения большого обмена, который еще продолжается, в Координационном штабе пообещали рассказать, сколько наших соотечественников наконец дома.

"Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников. Работаем над возвращением всех!" – заверили там.

"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", – подчеркнул Зеленский.

Высказался по поводу обмена и министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с россиянами в Стамбуле.

"Второй обмен за последние два дня в рамках договоренностей в Стамбуле. Сегодняшний – проводим репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, что предусмотрено нормами международного гуманитарного права и четко закреплено в ІІІ Женевской конвенции. Продолжаем работать ежедневно, чтобы каждый и каждая, кто попал в плен, вернулись на Родину. Государство не забывает ни об одном воине. Вернем всех", – заверил глава оборонного ведомства Украины.

В частности, в этот день удалось освободить еще 19 воинов из Днепропетровской области.

"Они уже на родной земле. Из российского плена вернулись еще 19 жителей Днепропетровщины. Важное событие. Прежде всего потому, что состоялся обмен именно ранеными. Каждый из воинов получит медицинскую помощь, заботу, уход и дальнейшее восстановление. Будет иметь возможность оправиться от ада, который пришлось пережить. Спасибо каждому, благодаря кому все это стало возможным. Мощная работа президента и его команды", – написал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Приветствовали возвращение защитников в Государственной пограничной службе Украины.

"Изможденные, но несокрушимые: Украина встречает своих защитников. После долгих сверхчеловеческих испытаний они снова дома. Их глаза впервые озарены радостью - видеть украинскую землю, слышать родной язык. Неописуемо радуемся за каждого", – говорится в сообщении.

Есть среди освобожденных сегодня и нацгвардейцы.

"Наши герои возвращаются домой! Есть радостная весть: успешно завершился очередной этап возвращения наших защитников из плена. На этот раз нам удалось освободить часть тяжелораненых и тяжелобольных гвардейцев. Каждый из них нуждается в немедленном лечении, реабилитации и психологической поддержке. Все возвращенные воины уже доставлены в медицинский центр, где пройдут необходимые обследования и получат профессиональную помощь. Благодарность всем, кто приложил усилия для освобождения наших воинов. Мы не остановимся, пока каждый наш герой не вернется домой!" – отметил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

В этот день удалось освободить еще 19 воинов из Днепропетровской области.

"Они уже на родной земле. Из российского плена вернулись еще 19 жителей Днепропетровщины. Важное событие. Прежде всего потому, что состоялся обмен именно ранеными. Каждый из воинов получит медицинскую помощь, заботу, уход и дальнейшее восстановление. Будет иметь возможность оправиться от ада, который пришлось пережить. Спасибо каждому, благодаря кому все это стало возможным. Мощная работа президента и его команды", – написал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Еще восемь освобожденных – уроженцы Харьковщины.

"Сегодня в рамках нового этапа обмена пленными в Украину вернулись тяжелораненые и раненые воины. Среди них – 8 защитников из Харьковской области: жители Харькова, Мерефы, Чугуевского района. Впереди их ждет лечение, реабилитация. Но главное – наши ребята дома", – написал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

OBOZ.UA вместе со всей Украиной поздравляет освобожденных Героев на родной земле и желает им скорейшего заживления и физических, и душевных ран.

Напомним, накануне, 9 июня, Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными и показал фото тех, кого удалось вернуть. Во время первого этапа обмена, о котором удалось договориться во время второй встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, оккупанты отдали защитников младше 25 лет, были среди освобожденных и раненые воины.

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