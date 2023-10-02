'Важно ускорить предоставление Украине военной помощи': Зеленский провел встречу с Боррелем в Киеве. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. В настоящее время он находится в Украине для участия в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС. Зеленский во время встречи отметил важность ускорения предоставления нашей стране международной военной помощи.

Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил проведение первого в истории отношений между Украиной и ЕС выездного такого типа заседания в Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы искренне благодарны ЕС и государствам-членам за подтверждение таким образом единства в поддержке Украины", – сказал Зеленский, акцентируя на необходимости выделения нового, восьмого транша в размере 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки ВСУ.

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Также гарант подчеркнул необходимость создания специального Фонда помощи Украине в размере 20 млрд евро в рамках EPF для постоянной поддержки оборонных потребностей Украины на 2024-2027 годы.

"Украина рассчитывает на положительную оценку от Еврокомиссии в рамках пакета расширения и принятия решения Европейским советом о начале до конца текущего года переговоров по вступлению нашей страны в ЕС", – добавил лидер страны.

На заседании была отмечена необходимость одобрения всеми государствами-членами ЕС инициативы Еврокомиссии по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility), предусматривающего выделение нашей стране 50 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Кроме того, стороны обсудили необходимость скорейшего принятия 12-го пакета санкций ЕС против России и его ключевых приоритетов.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на положительную оценку Еврокомиссии в рамках пакета расширения и принятия решения Европейским советом по началу до конца текущего года переговоров о вступлении нашей страны в ЕС.

В конце Зеленский выразил благодарность за активное участие Евросоюза в реализации всех пунктов Украинской формулы мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боррель уверен, что США продолжат поддерживать Украину. Он считает, что бюджет американский будет пересмотрен, несмотря на то, что законодатели в Вашингтоне отказались от пакета финансирования Киева во избежание приостановки работы правительства.

Накануне Боррель заявил о долгосрочных обязательствах безопасности для нашей страны. Он отметил, что западные партнеры уже работают над этим.

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