Боррель заявил о долгосрочных обязательствах по безопасности для Украины

Посетивший Украину высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о долгосрочных обязательствах безопасности для нашей страны. Он подчеркнул, что западные партнеры уже работают над этим.

Об этом глава дипломатии написал в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter – Ред.). Он сообщил, что впервые встретился министром обороны Украины Рустемом Умеровым (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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"Война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас. Во время нашей первой личной встречи с @rustem_umerov, мы обсудили постоянную военную помощь ЕС. Украина требует больше возможностей и нуждается в них быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", – написал глава дипломатии.

Как известно, накануне Боррель побывал в Одессе. А 1 октября он приехал в Киев. В ходе визита Боррель также встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боррель подверг критике западных партнеров за промедление в оказании военной помощи украинской армии. Цена такой затянутости слишком высока, и политик считает, что следует вернуться к прежним темпам, заявленным в первые месяцы с начала полномасштабного вторжения.

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