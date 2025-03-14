'Важно дожать Россию до конструктива': Зеленский назвал приоритеты Украины в мирных переговорах. Видео

Предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое во время переговоров в Джидде, Украина принимает. Это то предложение, с которого наша страна "может приступить к быстрому движению к гарантированной безопасности, к завершению этой войны и к надежному миру". Но только украинского желания, к сожалению, недостаточно, и теперь "важно дожать Россию к конструктиву".

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Об этом говорил президент Украины во время обращения к стране по итогам 14 марта. Глава государства отметил, что сегодня у военно-политического руководства страны "много дипломатии, много переговоров, которые могут приблизить мир".

"Наши команды очень хорошо поработали на встрече в Саудовской Аравии, продолжаются контакты с американской стороной. Мы, украинцы, настроены очень конструктивно. И важно все-таки дожать Россию к конструктиву, чтобы закончились все эти российские манипуляции, которые могут только затянуть войну", – отметил гарант Конституции.

Президент подчеркнул, что главными приоритетами на любых переговорах для Украины являются устойчивый и продолжительный мир, независимость страны и гарантии безопасности. Именно на это сейчас и работает украинская дипломатия.

Напомним: Папа Римский Франциск все еще находится в больнице. Именно поэтому Владимир Зеленский звонил сегодня государственному секретарю Ватикана, кардиналу Паролину.

"Поблагодарил за поддержку и молитвы за Украину и мир. Ватикан очень хорошо воспринимает то, что сейчас реально сохранить жизнь благодаря тишине. Говорили также и об освобождении наших людей из российского плена, о возвращении депортированных взрослых и похищенных наших детей", – рассказал президент.

Также сегодня Зеленский говорил с Патриархом Варфоломеем и американским пастором Франклином Грэмом, президентом Евангельской ассоциации Билли Грэмма.

"Благодарен за поддержку и молитвы ради мира, ради Украины. Мы очень ценим такие голоса, голоса ради мира", – сказал глава государства.

Отдельно украинский президент сегодня беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Эмманюэль, как всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи. Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодняшний день, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы. Гарантии безопасности, ситуация на земле, возможное развитие ситуации – во всем этом четкая поддержка Франции", – отметил украинский лидер.

Кроме того, впереди у Зеленского сегодня разговор с президентом Турции Эрдоганом.

"Завтра пройдет саммит европейских партнеров. Мы представим нашу позицию и реальную информацию о происходящем – происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами", – пообещал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский уже рассказал о настоящих целях и результатах Курской операции Вооруженных сил Украины. Она имела важное стратегическое значение в условиях активных боевых действий на востоке Украины. Основной целью операции было отвлечь русские войска от важных направлений, таких как Покровск, Харьковское направление и Сумщина.

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