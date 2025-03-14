'Свою задачу она выполнила': Зеленский рассказал о истинных целях Курской операции

Президент Владимир Зеленский рассказал о настоящих целях и результатах Курской операции Вооруженных сил Украины. Она имела важное стратегическое значение в условиях активных боевых действий на востоке Украины.

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Основной целью операции было отвлечь русские войска от важных направлений, таких как Покровск, Харьковское направление и Сумщина. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в пятницу, 14 марта.

"Ситуация на Курщине понятно, что очень сложная. Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой крепкий удар. Первым давление спало на Харьковском направлении. Они оторвали оттуда на Курщину максимально свои войска. Затем они начали забирать с Восточного направления, но не оставляли своей главной задачи – Покровска. Мы все это понимали. Просто люди крепкие, понимавшие, что в какой-то момент есть шанс, что россияне остановятся на Покровском направлении. Так оно и получилось", – сказал он.

Зеленский отметил героизм украинских воинов, продемонстрировавших стойкость и мужество во время операции. Он поблагодарил их за выполнение важной задачи и подчеркнул, что ситуация на Покровском и Харьковском направлениях сейчас стабильная.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после заявлений о выходе украинских войск из Суджи сказал, что на Курщине военное командование "делает то, что должно делать, - сохраняет максимум жизней наших воинов".

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