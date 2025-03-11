Продолжит лечиться: в Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского

Папа Римский Франциск продолжает находиться в клинике Джемелли. Спустя несколько недель терапии состояние главы Римско-католической церкви немного улучшилось.

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Несмотря на оптимистичные прогнозы Франциск пока будет на стационарном лечении. Об этом сообщает портал Vatican News.

По предварительной информации, состояние Папы Римского улучшается уже несколько дней. Однако лечение будет продолжаться в условиях стационара еще несколько дней.

Накануне в Ватикане заявили, об "улучшениях, которые еще больше закрепились". Положительную динамику подтверждают анализы крови и хороший ответ на медикаментозную терапию. По этой причине врачи решили улучшить прогноз.

"Однако, учитывая сложность клинической картины и выраженную инфекционную картину, выявленную при госпитализации, необходимо будет продолжить в течение дополнительных дней фармакологическую медикаментозную терапию в условиях стационара", – говорится в сообщении.

Несмотря на довольно серьезное заболевание 10 марта ​​Папа Римский смог принять участие в Духовных упражнениях в Зале Павла VI. В течение дня он чередовал молитву с отдыхом.

Напомним, с тех пор, как 88-летний Папа Франциск был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с двусторонней пневмонией, все чаще раздаются упоминания о Судном дне. Ведь 900-летняя книга, найденная в секретных архивах Ватикана, утверждает, что со смертью Папы Римского наступит конец света.

Ранее сообщалось, что американская платформа прогнозов на основе ставок в криптовалюте Polymarket снова открыла противоречивое пари. Пользователи площадки голосуют собственными кошельками за то, будет ли избран новый Папа Римский в 2025 году. Сумма ставок уже превысила $697 тыс., и цифра продолжает стремительно расти.

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